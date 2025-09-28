Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

Τρίτο σερί τρίποντο για να δώσει συνέχεια στην αντεπίθεσή του και να στείλει μηνύματα ψάχνει ο Απόλλωνας στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Με δύο αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο Σωφρόνης Αυγουστή σε σχέση με τον αγώνα με την Ένωση, με τους Λαμ και Μάρκοβιτς να αντικαθιστούν τους Βούρο και Γιούσεφ.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Λέουβενμπεργκ, Γκασπάρ, Λαμ, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Ντουντού, Τομάς, Βάισμπεκ, Μάρκοβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κουν, Στυλιανού, Άδωνη, Ζμρχαλ, Καστέλ, Ροντρίγκες, Ζήνωνος, Μαρσελίνο, Σιήκκης, Βρίκκης, Γιούσεφ,