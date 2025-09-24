Εκδηλώσεις εορτασμού Ολυμπιακής Ημέρας σε Κυπερούντα -Χανδριά

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) σε συνεργασία με τις Κοινότητες Κυπερούντας και Χανδριών διοργανώνουν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ολυμπιακής Ημέρας. Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Χαράλαμπου Χριστοφίνα και έχουν ως κύριο μέρος τη συνδιοργάνωση Αγώνων Δρόμου με το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου».

Η παρουσίαση του προγράμματος των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε η ΚΟΕ στο Ολυμπιακό Μέγαρο στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» στην παρουσία του Επιτετραμμένου της Πρεσβείας των ΗΠΑ Δρ Ντάνιελ Μανγκίς.

Η διάσκεψη ξεκίνησε με την είσοδο στην αίθουσα της Ολυμπιακής Σημαίας και της σημαίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Την μετέφεραν παιδιά του Γυμνασίου Σολιάς και τις παρέδωσαν στον Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Γέωργιο Χρυσοστόμου και τη Γραμματέα της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ Άντρη Χριστοφόρου. Ακολούθησε η παράδοση τους στον κ. Χριστοφίνα και στους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων Κυπερούντας και Χανδριών κ.κ. Μιχαλάκη Χατζημιχαήλ και Ανδρέα Χριστοφή αντίστοιχα και η ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την προβολή στιγμιοτύπων από αντίστοιχους εορτασμούς προηγούμενων ετών.

Χαιρετίζοντας τη διάσκεψη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, καλωσόρισε στο Ολυμπιακό Μέγαρο τα 93 παιδιά, μαθήτριες και μαθητές των Σχολείων της ορεινής Πιτσιλιάς, Κυπερούντας και Πελενδρίου καθώς και του Λυκείου Σολέας σημειώνοντας. «Αγαπητές μου μαθήτριες και μαθητές, χαιρόμαστε που σας φιλοξενούμε στην Αίθουσα ΟΠΑΠ Ευ Αγωνίζεσθαι, η οποία φέρει το όνομα μιας εκ των σημαντικότερων αξιών του Ολυμπισμού και του αθλητισμού. Το ευ αγωνίζεσθαι, να αγωνιζόμαστε δηλαδή καλά, δίκαια και καθαρά αφορά σε όλους μας, είτε είμαστε αθλητές είτε όχι.»

Ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Αργυρό Χορηγό ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ σημειώνοντας: «Ιδιαίτερη αναφορά και απαιτούμενος σεβασμός στον Silver Partner, τη ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ που φέτος γιορτάζει τα 80χρονα της. Ως ελάχιστη συμβολική κίνηση σήμερα κεράσαμε γαλατάκι Χαραλαμπίδης Κρίστης στους 93 μαθητές και μαθήτριες που είναι εδώ μαζί μας κατά τη διάρκεια της περιήγησης τους στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Αρκετοί από μας μεγαλώσαμε με αυτή την επετειακή χάρτινη συσκευασία με την οποία γιορτάζει τα 80χρονα της, και μας έφερε ευχάριστες αναμνήσεις».

Γ. Χρυσοστόμου : «Αλληλεγγύη, στήριξη και συμπαράσταση στους ανθρώπους του Κεραυνού Στροβόλου που κρατούνται παράνομα από το κατοχικό καθεστώς»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής αναφέρθηκε ακόμη μια φορά ενώπιον μάλιστα του επιτετραμμένου της Πρεσβείας των ΗΠΑ για το θέμα της παράνομης κράτησης των συμπατριωτών μας από το κατοχικό καθεστώς : «Θα ήταν παράλειψη μου να μην αξιοποιήσουμε την παρουσία σας εδώ και να μην στείλουμε την αλληλεγγύη , τη συμπάθεια τη στήριξη και τη συμπαράσταση μας στους ανθρώπους του Κεραυνού Στροβόλου, στον Ανδρέα Κυπριανού και στον Άκη Γρηγορίου, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από το κατοχικό καθεστώς, παραβιάζοντας τις βασικές αρχές του Ολυμπισμού σε βάρος και ανθρώπων του αθλητισμού». Κατά τη διάρκεια της αναφορά του κ. Χρυσοστόμου, στις οθόνες της αίθουσας, προβάλλοντα οι φωτογραφίες των δύο κρατουμένων ανθρώπων του αθλητισμού.

Ο κύριος Χρυσοστόμου ανακοίνωσε ότι ύστερα από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, το 2026 οι αγώνες δρόμου για την Ολυμπιακή Ημέρα θα γίνουν και πάλι στην ορεινή Πιτσιλιά αυτή τη φορά στον Άγιο Ιωάννη, στην παρουσία του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη κ. Χριστάκη Τσαγγάρη. Παράλληλα εκδηλώσεις θα γίνουν στις πυρόπληκτες περιοχές για να δοθεί η ενέργεια και να σταλεί το μήνυμα της στήριξης, αναζωογόνησης και της ελπίδας στα κρασσοχώρια της ορεινής Λεμεσού.

Στον δικό του χαιρετισμό Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Χαράλαμπος Χριστοφίνας επεσήμανε ότι η Ολυμπιακή Ημέρα είναι μια ζωντανή αναβίωση του Ολυμπιακού Πνεύματος που πρεσβεύει τις υψηλότερες ανθρώπινες αξίες σημειώνοντας τα εξής : «Η επιλογή των δύο κοινοτήτων από την ΚΟΕ στέλλει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι η ορεινή Κύπρος μπορεί και πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών αθλητικών δράσεων».

Οι Πρόεδροι των δύο κοινοτήτων ευχαρίστησαν αμφότεροι την ΚΟΕ για την απόφαση της. Ο κ. Ανδρέας Χριστοφή (Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Χανδριών και Πρόεδρος Σωματείο Λένας Χανδριών), ευχήθηκε η απόφαση αυτή να αποτελέσει εφαλτήριο και για άλλους που θα τους μιμηθούν. Ο κ. Μιχαλάκης Χατζημιχαήλ (Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κυπερούντας) σημείωσε ότι πέραν της σημασίας που αποδίδει για την κοινότητα η διοργάνωση, εξαιρετικά σημαντική είναι η παρουσία 93 παιδιών στο Ολυμπιακό Μέγαρο από τρία σχολεία της ορεινής Πιτσιλιάς και η περιήγηση που έτυχαν από Λειτουργούς της ΚΟΕ.

Στο ιστορικό και τη σημασία της Ολυμπιακής Ημέρας, αναφέρθηκε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Γιώργος Παπαγεωργίου ως ένας εκ των υπευθύνων διοργάνωσης της εκδήλωσης σημειώνοντας: «Η Ολυμπιακή Ημέρα δεν είναι μόνο μια γιορτή του αθλητισμού, αλλά μια υπενθύμιση ότι οι αξίες του Ολυμπισμού μπορούν και πρέπει να γίνονται πράξη στην καθημερινότητά μας. Συνεχίζοντας το ταξίδι που ξεκινήσαμε το 2022 από την Πάφο, ακολούθησε η Δερύνεια, περάσαμε πέρσι από την Αθηένου, και φέτος, το 2025, η Ολυμπιακή μας Ιθάκη μάς οδηγεί στην καρδιά της Ορεινής Πιτσιλιάς. Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, όλοι μαζί θα ζήσουμε την Ολυμπιακή μας Μέρα σε μια μοναδική διαδρομή σε δύο κοινότητες με ξεχωριστή παράδοση, που τιμούν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.»

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Δρομέων «Περικλής Δημητρίου» κ. Σωκράτης Σωκράτους, ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που έδειξε και φέτος στο σωματείο η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Παρουσίασε τη διοργάνωση των αγώνων δρόμου, και λεπτομέρειες που τους αφορούν. Η εκκίνηση του αγώνα 1Km θα δοθεί στις 16.30. Θα ακολουθήσει η εκκίνηση του αγώνα 5km. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ και του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου» ή να επικοινωνούν επίσης με το τηλέφωνο 99411411.

Άντρη Χριστοφόρου : «Η εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά της ορεινής Πιτσιλιάς»

Η Γραμματέας της Επιτροπής Αθλητών ΚΟΕ κα Άντρη Χριστοφόρου σημείωσε τα ακόλουθα : «Η Επιτροπή αθλητών της ΚΟΕ θα δώσει με μεγάλη χαρά το παρόν της στην εκδήλωση της ερχόμενης Κυριακής. Ο λόγος είναι γιατί ουσιαστικά είναι αφιερωμένη στα παιδιά της ορεινής Πιτσιλιάς, αρκετά από τα οποία βρίσκονται στην αίθουσα σήμερα. «Είμαστε χαρούμενοι που θα βρεθούμε ανάμεσα σας, να γνωριστούμε, να τρέξουμε μαζί και φυσικά να γιορτάσουμε το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής μας που είναι ο αθλητισμός και οι αρχές του Ολυμπισμού».

Η ΚΟΕ έχει φροντίσει όπως δοθούν σε όλους τους δρομείς που θα λάβουν μέρος στους αγώνες δρόμου, ειδική φανέλα και δίπλωμα συμμετοχής. Έχει επίσης αθλοθετήσει και τους δύο αγώνες και θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους δρομείς σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη την Υπουργό Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου εκπροσώπησε η επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής κα Θεότη Ππούρου. Παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας ΚΟΕ κ. Γιώτης Ιωαννίδης, τα μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου ΚΟΕ κ. Παύλος Γεωργιάδης, το μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΚΟΕ και Πρόεδρος Επιτροπής Αθλητών ΚΟΕ κ. Γιώργος Αχιλλέως το Επίτιμο Μέλος ΚΟΕ κ. Φοίβος Χρίστου, ο Κοσμήτορας της ΕΟΑΚ κ. Μάρκος Κληρίδης, και το Μέλος ΕΟΑΚ κ. Χαράλαμπος Χρίστου. Παρόντες επίσης ο Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων κ. Παναγιώτης Τρισόκκας, ο πρώην πρεσβευτής Fair Play Γιώργος Χρυσοστόμου, και ο Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου Νίκος Παπανικολάου.

Εκ μέρους των αθλητικών Ομοσπονδιών παρέστησαν οι κ.κ. Φώτης Μαραθοβουνιώτης (Πρόεδρος Ομ. Καράτε), Ηρακλής Ηρακλέους (Γενικός Γραμματέας Ομ. Τριάθλου) και μέλη του προσωπικού πολλών άλλων ομοσπονδιών.

Τη χορηγική οικογένεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής εκπροσώπησαν οι Κωνσταντίνος Διάκος (Brand Manager CHARALAMBIDES CHRISTIS), Χαρά Λαγού (Υπεύθυνη Αξιολόγησης Κινδύνων ALLIANZ), Κυριάκος Γιαννουκάς (President Yiannoukas Medical Labratories / BIOIATRIKI).

Η ΚΟΕ απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την χορηγική της οικογένεια, τον Διαμαντένιο Χορηγό ΟΠΑΠ Κύπρου, τους Πλατινένιους Χορηγούς LOGICOM και EUROBANK, και το Χρυσό Χορηγό PETROLINA, για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.