Απάντησε στον Ν.Ο. Αμμοχώστου ο ΚΟΑ

Ν.Ο.Αμμοχώστου: Εκδίωξη Αθλητών από τα κολυμβητήρια του ΚΟΑ!

Αναφορικά με τη σημερινή ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου και τα περί εκδίωξης αθλητών και εκπαραθύρωσης σωματείων από το Κολυμβητήριο Λευκωσίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διευκρινίζει ότι:

Πρόκειται καταρχήν περί υπερβολής:

Ο Ν.Ο Αμμοχώστου αντί δύο διαδρομών στην πισίνα 50 μέτρων θα χρησιμοποιεί εξολοκλήρου μία και άλλη μία εκ περιτροπής και εξ ημισείας με άλλο Ναυτικό Όμιλο. Ως αντιστάθμισμα ο Ν.Ο Αμμοχώστου λαμβάνει επιπλέον δυο διαδρομές στην δεξαμενή 33 μέτρων.

Να σημειώσουμε ότι ο Ν.Ο Αμμοχώστου χρησιμοποιεί δικαιωματικά διαδρομές σε όλα τα κολυμβητήρια που ανήκουν στον Οργανισμό ή τα οποία διαχειρίζεται ο ΚΟΑ. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τέσσερις διαδρομές στη Λάρνακα και δυο στη Λεμεσό, όλες των 50μ.

Αναφορικά με τα περί ενεργειών του ΚΟΑ για την εξυπηρέτηση του «σωματείου του», αλλά και περί προσωπικών συμφερόντων, ας μιλήσουμε καθαρά. Το εν λόγω σωματείο (ΑΠΟΕΛ) είναι πρωταθλητής αντρών στην κολύμβηση, πρωταθλητής σε όλα τα τμήματα υδατοσφαίρισης και εδρεύει στη Λευκωσία.

Ο ΚΟΑ οφείλει να παραχωρεί χώρους άθλησης σε όλα τα σωματεία, πόσο μάλλον όταν τα σωματεία καλλιεργούν, αναπτύσσουν το άθλημα και διακρίνονται σε αυτό. Σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο ΑΠΟΕΛ χρησιμοποιούσε ιδιωτικές εγκαταστάσεις με το αζημίωτο. Δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε σε ποσά και σε συγκρίσεις, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε.

Ερωτούμε δε… δεν έχουν όλοι οι αθλητές (όλων των αγωνιστικών ηλικιακών κατηγοριών) ίσα δικαιώματα χρήσης του κολυμβητηρίου;

Αναφορικά με τη στρατηγική και ευαισθησία του ΚΟΑ για τα προσφυγικά σωματεία: Ας ερωτηθούν μεταξύ άλλων, τα σωματεία Ανόρθωσης (ποδόσφαιρο-καλαθόσφαιρα), Νέας Σαλαμίνας (ποδόσφαιρο-πετόσφαιρα), Εθνικού Άχνας, ΑΣΙΛ, Διγενή Μόρφου και ΑΕΚ Καραβά για τις πρόσφατες ενέργειες του ΚΟΑ.

Ας ερωτηθούν τα σωματεία κατεχομένων περιοχών που ιδρύθηκαν μετά το 1974 και τα οποία για πρώτη φορά λαμβάνουν χορηγία. Σημειώνουμε, δε, και την προτροπή μας προς προσφυγικά σωματεία που μετά την εισβολή διέκοψαν για διάφορους λόγους την αθλητική τους δραστηριότητα, να επαναδραστηριοποιηθούν με την οικονομική συνδρομή του ΚΟΑ.

Ο ΚΟΑ είχε και έχει όλη την καλή διάθεση για συνεργασία και ρυθμίσεις, εφόσον έχουν όλοι ανάλογη διάθεση. Είναι ο Ν.Ο Αμμοχώστου (όχι μόνο) που απέρριψε ενδιάμεση πρόταση ρύθμισης, με πιο ευνοϊκούς όρους για τον ίδιο. Αν χρειαστεί επ’ αυτού, επίσης, θα επανέλθουμε.