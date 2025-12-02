Στη 17η θέση η Κάλια Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό

Για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου η Κάλια Αντωνίου έμεινε στη 17η θέση και της γλίστρησε η συμμετοχή στον ημιτελικό των 50μ. πεταλούδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης 25μ. που άρχισε σήμερα στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η πρωταθλήτρια μας συμμετείχε στη δεύτερη προκριματική σειρά από τις τέσσερεις που διεξήχθηκαν (σε σύνολο 38 συμμετοχών) και με επίδοση 25.70 η οποία αποτελεί και παγκύπριο ρεκόρ, έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση. Να αναφέρουμε ότι δύο αθλήτριες με την ίδια επίδοση (25.69) συμπλήρωσαν τη 16άδα.

Στη σημερινή (02/12) πρώτη μέρα των αγώνων τα αδέλφια Μάρκος και Φίλιππος Ιακωβίδης συμμετείχαν στα 50μ. πεταλούδα. Ο Μάρκος με χρόνο 24.77 κατατάγηκε 52ος κα ο Φίλιππος με 25.33 ήταν 54ος.

Επόμενη κυπριακή παρουσία αυτή του Μάρκου Ιακωβίδη αύριο (Τετάρτη) στα 100μ. μικτή ατομική.