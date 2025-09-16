Ν.Ο.Αμμοχώστου: Εκδίωξη Αθλητών από τα κολυμβητήρια του ΚΟΑ!

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, 72 ώρες πριν, αναρτούσε στα ΜΜΕ ανακοινώσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι:

"...ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού τονίζει κατηγορηματικά ότι, «ως η ανώτατη αθλητική αρχή της Κύπρου, εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους τους αθλητικούς φορείς, με γνώμονα τη διαφάνεια και την αμεροληψία ..."

Και ιδού τα αποτελέσματα: Εκπαραθυρώνει προσφυγικά σωματεία και όχι μόνο εξυπηρετώντας αλλότρια προσωπικά και σωματειακά συμφέροντα και αγνοώντας ακόμη και την πλειοψηφία των μελών της ομοσπονδίας.

Όλα τα πιο κάτω σωματεία, αθλητές και προπονητές εκδιώχθηκαν χθες 15 Σεπτεμβρίου από τα κολυμβητήρια και τις προπονήσεις, για την εξυπηρέτηση του "σωματείου τους".

Το νυν, ανταν να τρω την γην, τρώει την γην θαρκέται