Ολοκληρώθηκαν οι Βαλκανικοί Αγώνες Κωπηλασίας στα Ιωάννινα

Στις 13&14 Σεπτεμβρίου, στη λίμνη Παμβώτιδα στα Ιωάννινα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν οι Βαλκανικοί Αγώνες Κωπηλασίας, με τη συμμετοχή 249 αθλητών και αθλητριών από 9 χώρες.

Η Κύπρος έδωσε το παρών, εκπροσωπούμενη από τους αθλητές Αιμίλιο Στυλιανού και Παύλο Νικολάου.

Οι δύο Κύπριοι αθλητές, στην παρθενική τους εμφάνιση στο αγώνισμα της δικώπου, πραγματοποίησαν εξαιρετική προσπάθεια. Στα προκριματικά εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό με τον 4ο καλύτερο χρόνο, παρόλο που είχαν να αντιμετωπίσουν πληρώματα με μεταλλιούχους από Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Στον τελικό κατέλαβαν την 6η θέση, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον της Κυπριακής Κωπηλασίας στη διεθνή σκηνή.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Τάσος Λαπίκωφ εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του από την απόδοση των αθλητών, τονίζοντας ότι η παρουσία τους στον τελικό και η συνολική τους εμφάνιση ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τη χώρα μας σε αυτό το επίπεδο.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κωπηλασίας ευχαριστεί τον αρχηγό αποστολής πάτερ Δημήτριο Κοτρώτσο και συγχαίρει θερμά τους αθλητές για την προσπάθειά τους, τον επαγγελματισμό τους και το αγωνιστικό τους πνεύμα, τονίζοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στην Κύπρο.

Τέλος, η Ομοσπονδία εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον ΟΠΑΠ Κύπρου για τη συνεχή και έμπρακτη στήριξη, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση και ανάπτυξη της κωπηλασίας στον τόπο μας.