Ο Κριστιάνο «πέταξε» και σκόραρε με μαγικό ανάποδο ψαλίδι στα 40 του!

Ο Κριστιάνο έφτασε στα 954 τέρματα καριέρας με το τέταρτο γκολ για την Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Καλίτζ, με την οποία αγωνίστηκαν οι Σένκεφελντ, Κουρμπέλης (που αποβλήθηκε στο φινάλε), Φορτούνης και Μασούρας και φυσικά καθοδηγείται από τον Γιώργο Δώνη.

Με απίθανη κίνηση, «πτήση», γύρισμα του κορμιού και δυνατό ανάποδο ψαλίδι, ο Πορτογάλος σκόραρε και έγινε φυσικά ένα από τα πιο viral θέματα της βραδιάς.

