ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι Λεμεσιανές «χαστούκισαν» τους πρωτευουσιάνους και η κορυφή σε παφίτικα χέρια

Παιχνίδια για γερά νεύρα επιφύλασσε το μενού της 12ης αγωνιστικής, την Κυριακή (23/11).

Το αποτέλεσμα σε δύο από τα τρία διαμορφώθηκαν στις καθυστερήσεις, με την ΑΕΛ να κερδίζει στο ΓΣΠ τον ΑΠΟΕΛ 1-2 με γκολ στο 90+6΄ ενώ η Ανόρθωση απόδρασε με διπλό από το Παραλίμνι στο 90+4΄ (2-3).

Σπουδαία νίκη και για τον Απόλλωνα που επικράτησε της Ομόνοιας και έστειλε στην κορυφή την Πάφος FC, με το τέλος της 12ης αγωνιστικής.

Οι Λεμεσιανές ομάδες «χαστούκισαν» τους πρωτευουσιάνους και έτσι είχαμε αλλαγή στην κορυφή, η οποία πήγε σε Παφίτικα χέρια. Το συγκρότημα του Καρσέδο είχε πετύχει το βράδι της Παρασκευής (21/11), τον Άρη.

Στα αξιοσημείωτα η δεύτερη νίκη της Ανόρθωσης που πήρε ανάσα και βλέπει προς τα πάνω...

11η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάφος FC - Άρης 2-1

(22΄, 66΄ Κορέια / 21΄ Γκόλντσον)

Ομόνοια Αρ. - Εθνικός Άχνας 3-2

(23΄, 86΄ Ποντικός, 59΄ Ζορζινιο / 35΄ Αντερέγκεν, 70΄ Γκονζάλες)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-4

(45+2΄ Πικής / 2΄ Μπάγιτς, 9΄ Μιλίτσεβιτς, 15΄ Ρούμπιο, 35΄ Πονς)

Ένωση - Ανόρθωση 2-3

(5΄ Σέσκο, 43΄ αυτ. Φουρτάδο / 21΄ Καραμανώλης, 49΄ Σένσι, 90+3΄ Βούκιτς)

Απόλλων - Ομόνοια 2-0

(14΄ Ροντρίγκες, 75΄ Κβίντα)

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 1-2

(29΄ πέν. Τομάς / 60΄ πέν. Κονσεϊσάο, 90+6΄ Μακρής)

Δευτέρα 24/11

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ακρίτας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός

19:00 Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ

19:00 Άρης - Ένωση

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου

17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Πάφος FC

19:00 ΑΕΛ - Απόλλων

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ακρίτας - ΑΕΚ