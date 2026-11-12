H θέση του ΓΣΟ για το διαζύγιο με Τράικοβιτς: «Ο Σύλλογος δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες οικονομικές προϋποθέσεις...»

Ο ΓΣΟ, δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες οικονομικές προϋποθέσεις που τέθηκαν για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Μίλαν Τράικοβιτς. Αυτό υποστηρίζει με ανακοίνωσή του, λέγοντας πως κατά τη 17ετή συνεργασία, η στήριξη του συλλόγου ήταν και οικονομική και υλική, με τη διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η ανακοίνωση:

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια (ΓΣΟ) έλαβε γνώση, μέσω δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, της απόφασης του πρωταθλητή μας, Μίλαν Τράικοβιτς, να ολοκληρώσει την πολυετή συνεργασία του με τον Σύλλογο.

Ο Μίλαν Τράικοβιτς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του ΓΣΟ και η πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις, οι οποίες τίμησαν τόσο τον ίδιο όσο και τον κυπριακό αθλητισμό ευρύτερα. Κατά τη διάρκεια των δεκαεπτά ετών συνεργασίας μας, ο Σύλλογος στάθηκε σταθερά δίπλα στον αθλητή, παρέχοντάς του κάθε δυνατή στήριξη για την επίτευξη των αγωνιστικών του στόχων. Η στήριξη αυτή περιλάμβανε τόσο οικονομική ενίσχυση όσο και τη διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Συλλόγου, με αποκλειστικό γνώμονα τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη της προετοιμασίας και της αθλητικής του εξέλιξης.

Ο ΓΣΟ εκφράζει την ειλικρινή του εκτίμηση για την πολύχρονη προσφορά του Μίλαν Τράικοβιτς και για τις στιγμές υπερηφάνειας που χάρισε στον Σύλλογο και στην Κύπρο. Παράλληλα, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων και της στρατηγικής του για ισότιμη στήριξη όλων των αθλητών του, ο Σύλλογος δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες οικονομικές προϋποθέσεις που τέθηκαν για τη συνέχιση της συνεργασίας. Η θέση αυτή δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την αναγνώριση και τον σεβασμό προς τον αθλητή.

Ο ΓΣΟ παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του να στηρίζει τους αθλητές του με συνέπεια, υπευθυνότητα και διαφάνεια, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών του δυνατοτήτων και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του συνόλου του αθλητικού του προγράμματος. Οι αρχές της αμοιβαίας εκτίμησης, του σεβασμού και της χρηστής διαχείρισης θα συνεχίσουν να καθοδηγούν κάθε απόφαση και ενέργεια του Συλλόγου.

Ευχόμαστε στον Μίλαν κάθε επιτυχία στη συνέχεια της αθλητικής και προσωπικής του πορείας και τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στον ΓΣΟ κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς και ιδιαίτερα επιτυχημένης συνεργασίας».