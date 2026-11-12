«Εδώκατε μου 500 ευρώ το μηνα για 24-25 μήνες πριν 4 χρόνια και όπου με έβρετε φακκάτε μου το» - Άμεση απάντηση από Τράικοβιτς

Η ανακοίνωση του ΓΣΟ, για το διαζύγιο με τον Μίλαν Τράικοβιτς, δεν έμεινε... αναπάντητη από τον σπρίντερ μας.

Σημειώνει με ανάρτησή του πως δεν είχε την πολυτέλεια να είναι βολεμένος και ότι αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που του πρόσφερε ο Σύλλογος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Εννοείται, κύριοι, πως υπήρχε διαφορά στις οικονομικές μας απαιτήσεις. Και θα σας εξηγήσω πολύ απλά το γιατί.

Πρώτον, γιατί είμαι επαγγελματίας αθλητής και όχι ερασιτέχνης. Δεύτερον, γιατί έχω μια οικογένεια να στηρίξω και υποχρεώσεις να καλύψω. Δεν έχω την πολυτέλεια να είμαι βολεμένος και να αντιμετωπίζω τον αθλητισμό σαν χόμπι. Και ναι, προφανώς υπήρχε διαφορά, γιατί γνωρίζω την αξία μου και πιστεύω ότι αξίζω πολύ περισσότερα από αυτά που μου προσφέρατε. Δηλαδή, το απόλυτο μηδέν. Σέβομαι τον εαυτό μου, την πορεία μου και πάνω απ’ όλα τη δουλειά που κάνω.

Υ. Εδωκατε μου 500ευ το μηνα για 24-25 μηνες πριν 4 χρονια και οπου με εβρετε φακκατε μου το τουτο».