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Ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή προσπάθεια της Sabbianco Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Η συμμετοχή της Sabbianco Ανόρθωσης στο EHF European Cup αποτέλεσε την έκτη κυπριακή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ Αθηνών ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία η Sabbianco Ανόρθωση, χάνοντας με 28-23 στη ρεβάνς για τον δεύτερο γύρο του EHF European Cup 2026-27, που διεξήχθη στο Αθλητικό Κέντρο Κίτιον.

Η ομάδα της Αμμοχώστου βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να προηγείται με 15-8, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της συνέχειας. Στο δεύτερο μέρος, η Ανόρθωση προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η ελλαδική ομάδα διατήρησε το προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη με 28-23.

Σε συνδυασμό με την ήττα με 37-21 στον πρώτο αγώνα στην Αθήνα, η ομάδα της Αμμοχώστου δεν κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και αποχαιρετά τη φετινή ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η συμμετοχή της Sabbianco Ανόρθωσης στο EHF European Cup αποτέλεσε την έκτη κυπριακή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις χειροσφαίρισης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, συμβάλλοντας στην εκπροσώπηση και προβολή του κυπριακού χάντμπολ εκτός συνόρων.

Θυμίζουμε ότι στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης συμμετείχαν ο Παρνασσός και η Ομόνοια 29Μ, ενώ στην κατηγορία των γυναικών η Ε.Ν. Αθηένου, ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγίας Τριμιθιάς και ο Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου έπαιξαν στον δεύτερο γύρο.

Sabbianco Ανόρθωση (Μάριος Ευσταθιάδης): Ρούσσος, Γουργούμης, Κρητικός 1, Μελισσας, Ντράγκας 3, Lekovic 3, Καρκάλατος 2, Αργυρού 1, Χριστοδούλου, Bingo 6, Φτερακίδης, Buntic, Καϊμακάμης 1, Dolezel, Βarros, Παρασκευά 6.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

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