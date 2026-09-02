Περιμένοντας άμεση βελτίωση

Δεν ήταν ιδανική η αρχή στη νέα σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ και, κακά τα ψέματα, μετά το κλίμα ευφορίας που δημιουργήθηκε εντός του καλοκαιριού, υπήρξε ένα ξενέρωμα, κυρίως για τον τρόπο που ήρθε η ήττα στην πρεμιέρα.

Σίγουρα όμως είμαστε στην αρχή της νέας περιόδου και ακόμη υπάρχει μπόλικος δρόμος. Το θέμα είναι να υπάρξει άμεση βελτίωση, καθώς ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα και πρέπει να μαζευτούν βαθμοί.

Θυμίζουμε ότι έπειτα είναι η εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ, ενώ ακολούθως είναι τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Ανόρθωση και Απόλλωνα. Κανονικά κόντρα στην ΑΕΛ υπολογίζεται ο Ντάλσιο, ο οποίος είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στον αγώνα με την ΑΕΚ και αποφασίστηκε όπως λείψει στο παιχνίδι με την Ανόρθωση.

Στο μεταξύ, χθες ανακοινώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του Ανδρέα Χριστοδούλου στην Ε.Ν. Ύψωνα.