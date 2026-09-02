Ομόνοια: Μέσα οι νεοφερμένοι για τον πρώτο τίτλο της σεζόν! (αποστολή)

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας, ενόψει του αυριανού, (03/09, 19:30) αγώνα απέναντι στην Πάφος FC για το Σούπερ Καπ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομάδα της πρωτεύουσας, υπολογίζονται οι νεοφερμένοι Τανάσε-Μπούερς, ενώ δεν πρόλαβε ο Άιτινγκ. Μέσα βρίσκεται ο Οντουμπάντζο.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Κακουλλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπρούερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Κωνσταντινίδης, Ντουβέρν, Ντιόνι.