Κάλια Αντωνίου : «Δεν θεωρώ ότι είμαι η βασίλισσα της πισίνα, έχω ακόμη κι’ άλλους στόχους»

Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων στα 50μ. ελεύθερο στην Κολύμβηση η δις Μεσογειονίκης δήλωσε:

«Είμαι αρκετά χαρούμενη. Κατάφερα να πάρω δύο χρυσά μετάλλια, ενώ στην προηγούμενη διοργάνωση είχα κατακτήσει το χάλκινο. Νιώθω ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση και πρόοδος, αφού από το χάλκινο κατάφερα φέτος να φτάσω στο χρυσό.Από το πρωί, στα προκριματικά, είχα πλησιάσει αρκετά το 24. Το απόγευμα ήθελα να πάω πιο χαλαρά, να κινηθώ κοντά στα 25 και ό,τι γίνει, θα γίνει.

Δεν μπορώ ακόμη να δεχθώ τον τίτλο “η βασίλισσα της πισίνας”, γιατί θεωρώ ότι έχω ακόμη δρόμο μπροστά μου μέχρι να μπορέσω να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου έτσι.Η φετινή σεζόν ήταν αρκετά μεγάλη, αφού ολοκληρώνεται πλέον στο τέλος Αυγούστου. Σε γενικές γραμμές, είμαι αρκετά ικανοποιημένη με το σημείο στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Φυσικά, συνεχίζω να έχω κι άλλους στόχους και θέλω να πετύχω κι άλλα ατομικά ρεκόρ.

Το να κλείνω, όμως, τη χρονιά με δύο χρυσά μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες είναι πολύ σημαντικό για εμένα, αλλά και για τη συνέχεια της πορείας μου. Το επίπεδο στους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν υψηλό και υπήρχε αρκετός ανταγωνισμός. Για παράδειγμα, οι Ιταλίδες αθλήτριες με τις οποίες αγωνιστήκαμε είχαν λάβει μέρος και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανα, λοιπόν, το καλύτερο που μπορούσα.

Σήμερα στην πισίνα ένιωσα αρκετά διαφορετικά σε σχέση με χθες. Ήθελα απλώς να απολαύσω την κούρσα μου και προσπάθησα να μη σκέφτομαι ούτε τη θέση ούτε τον χρόνο. Είπα στον εαυτό μου ότι θα πάω να κάνω μια σωστή κούρσα, επικεντρώνοντας την προσοχή μου στην τεχνική, και ήλπιζα να έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γενικά, δεν έχω τόση εμπειρία στα 50μ. ελεύθερο, όμως με βοήθησε το γεγονός ότι πέτυχα έναν από τους στόχους που είχα θέσει εδώ, στους Μεσογειακούς Αγώνες.»