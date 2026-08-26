ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάλια Αντωνίου : «Δεν θεωρώ ότι είμαι η βασίλισσα της πισίνα, έχω ακόμη κι’ άλλους στόχους»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κάλια Αντωνίου : «Δεν θεωρώ ότι είμαι η βασίλισσα της πισίνα, έχω ακόμη κι’ άλλους στόχους»

Διαβάστε όσα είπε η πρωταθλήτρια μας η οποία κατέκτησε το δεύτερο της χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες

Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων στα 50μ. ελεύθερο στην Κολύμβηση η δις Μεσογειονίκης δήλωσε:

 «Είμαι αρκετά χαρούμενη. Κατάφερα να πάρω δύο χρυσά μετάλλια, ενώ στην προηγούμενη διοργάνωση είχα κατακτήσει το χάλκινο. Νιώθω ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση και πρόοδος, αφού από το χάλκινο κατάφερα φέτος να φτάσω στο χρυσό.Από το πρωί, στα προκριματικά, είχα πλησιάσει αρκετά το 24. Το απόγευμα ήθελα να πάω πιο χαλαρά, να κινηθώ κοντά στα 25 και ό,τι γίνει, θα γίνει.

Δεν μπορώ ακόμη να δεχθώ τον τίτλο “η βασίλισσα της πισίνας”, γιατί θεωρώ ότι έχω ακόμη δρόμο μπροστά μου μέχρι να μπορέσω να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου έτσι.Η φετινή σεζόν ήταν αρκετά μεγάλη, αφού ολοκληρώνεται πλέον στο τέλος Αυγούστου. Σε γενικές γραμμές, είμαι αρκετά ικανοποιημένη με το σημείο στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Φυσικά, συνεχίζω να έχω κι άλλους στόχους και θέλω να πετύχω κι άλλα ατομικά ρεκόρ.

Το να κλείνω, όμως, τη χρονιά με δύο χρυσά μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες είναι πολύ σημαντικό για εμένα, αλλά και για τη συνέχεια της πορείας μου. Το επίπεδο στους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν υψηλό και υπήρχε αρκετός ανταγωνισμός. Για παράδειγμα, οι Ιταλίδες αθλήτριες με τις οποίες αγωνιστήκαμε είχαν λάβει μέρος και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανα, λοιπόν, το καλύτερο που μπορούσα.

Σήμερα στην πισίνα ένιωσα αρκετά διαφορετικά σε σχέση με χθες. Ήθελα απλώς να απολαύσω την κούρσα μου και προσπάθησα να μη σκέφτομαι ούτε τη θέση ούτε τον χρόνο. Είπα στον εαυτό μου ότι θα πάω να κάνω μια σωστή κούρσα, επικεντρώνοντας την προσοχή μου στην τεχνική, και ήλπιζα να έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γενικά, δεν έχω τόση εμπειρία στα 50μ. ελεύθερο, όμως με βοήθησε το γεγονός ότι πέτυχα έναν από τους στόχους που είχα θέσει εδώ, στους Μεσογειακούς Αγώνες.»

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει για εντεκαδάτος ο Κωνσταντέλιας

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πάει για Ισμαΐλα Σαρ η Λίβερπουλ!

Premier League

|

Category image

Ο άγνωστος κανόνας της UEFA που απαγορεύει ένα νέο Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι πρώτοι ορισμοί διαιτητών της νέας σεζόν

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε κ. Ερχιουμάν

Απόψεις

|

Category image

Άλλαξε άποψη ο Ουζόχο

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Άμεσες οι εξελίξεις για Έντσο!

Premier League

|

Category image

Η Σίτι ανακοίνωσε τον Μπουαντί και τον έκανε την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λιλ!

Premier League

|

Category image

Ντύνει τον Λούζα στα πράσινα ο Παναθηναϊκός - Προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ!

Super League

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Την Πέμπτη στην Αγγλία ο Άλαν – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του

Premier League

|

Category image

Σα Πίντο για Ντιναμό Σίτι: «Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, είχαμε καθαρό γκολ, αύριο θα νικήσουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εξέλιξη με Χουλιάν Άλβαρες!

La Liga

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Γνωρίζω τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο με ενέργεια και πάθος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Στόχος μας το κάτι παραπάνω με προκρίσεις» το μήνυμα του Νίκου Νικολάου στους νεαρούς διεθνείς μας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Έρχιουρμαν για Barcelona: Οι διεθνείς εκδηλώσεις στα κατεχόμενα δεν σημαίνουν αναγνώριση της «τδβκ», όπως ούτε η συμμετοχή στην Τουρκία αναγνωρίζει την ΚΔ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη