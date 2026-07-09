Τίτλοι τέλους για Αθλητικό Δικαστή και Πειθαρχικό Εισαγγελέα!

Oι «φωνές» πολλών ομάδων έπιασαν... τόπο. Κατά καιρούς διαμαρτύρονταν για την ανομοιομορφία όσον αφορά τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή, με την ΚΟΠ να... λαμβάνει τα μηνύματα.

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία προχώρησε σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας τν δικαστικών της σωμάτων, με το μοντέλο Αθλητικού Δικαστή και Πειθαρχικού Εισαγγελέα, να μην υφίσταται πλέον και θα αντικατασταθούν από επιτροπές που θα αποτελούνται από τρία μέλη.

Αναλυτικά η ενημέρωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, στη σημερινή του συνεδρία αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Δικαστικών Σωμάτων της Ομοσπονδίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο θεσμός του Αθλητικού Δικαστή αντικαθίσταται από τριμελή δικαστική επιτροπή η οποία θα εκδικάζει τις υποθέσεις που θα παραπέμπονται ενώπιον της.

Επιπλέον, ο θεσμός του Πειθαρχικού Εισαγγελέα αντικαθίσταται από τριμελή εισαγγελική επιτροπή τα μέλη της οποίας θα ετοιμάζουν τις παραπομπές που θα εκδικάζονται από τη Δικαστική Επιτροπή.

Τα άτομα που θα απαρτίζουν τις Επιτροπές θα διοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο για διετή θητεία».