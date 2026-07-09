Έρευνα ΕΑΣ: Η έκθεση των νέων σε περιεχόμενο τυχερών παιχνιδιών στα Social Media είναι σχεδόν καθολική

Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ηλικίας 18- 35 ετών στην Κύπρο, εκτίθενται σε περιεχόμενο που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, με το Instagram να αποτελεί το κυρίαρχο κανάλι προβολής. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ), εννέα στους δέκα νέους ηλικίας 18-35 ετών δηλώνουν ότι έχουν δει τέτοιου είδους περιεχόμενο κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενώ μόλις το 7% αναφέρει ότι δεν έχει δει τέτοιου είδους περιεχόμενο. Η μέση συχνότητα έκθεσης ανέρχεται σε 4.45 φορές τον μήνα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Τυχερά Παιχνίδια» η οποία διενεργήθηκε από την IMR/UNIC για λογαριασμό της ΕΑΣ, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, σε εκπροσώπους των ΜΜΕ και συνεργάτες της Αρχής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε παγκύπρια βάση κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2026 σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 έως 35 ετών. Εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΑΣ για τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των νέων και τη διαμόρφωση πολιτικών πρόληψης βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα. Στόχος της ήταν η καταγραφή του βαθμού χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, της έκθεσης σε περιεχόμενο σχετικό με τα τυχερά παιχνίδια, της επίδρασής του στη στάση και τη συμπεριφορά των νέων, καθώς και των κινήτρων συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι σχεδόν καθολική στις ηλικίες 18-35 ετών. Συγκεκριμένα, το Instagram αποτελεί την κυρίαρχη πλατφόρμα, καθώς το 95% των συμμετεχόντων διατηρεί λογαριασμό και το 79% το χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθούν το Facebook με 82% και το TikTok με 68%. Παράλληλα, το 93% όσων έχουν εκτεθεί σε περιεχόμενο σχετικό με τα τυχερά παιχνίδια δήλωσε ότι το είδε μέσω του Instagram.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει όχι μόνο η έκταση αλλά και το είδος του περιεχομένου στο οποίο εκτίθενται οι νέοι. Σχεδόν εννέα στους δέκα (89%) νέους δηλώνουν ότι βλέπουν πληρωμένες διαφημίσεις στοιχηματικών εταιρειών ή διαδικτυακών καζίνο, ενώ περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις (77%) αναφέρουν ότι συναντούν αναρτήσεις από influencers που προωθούν τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, σημαντικά ποσοστά εκτίθενται σε προσφορές, bonus, δωρεάν στοιχήματα, αλλά και αναρτήσεις φίλων που δημοσιοποιούν κέρδη από τυχερά παιχνίδια, γεγονός που αναδεικνύει το πολυδιάστατο ψηφιακό οικοσύστημα μέσα στο οποίο έρχονται σε επαφή με σχετικό περιεχόμενο.

Παρά την ιδιαίτερα υψηλή έκθεση, τα ευρήματα δείχνουν ότι αυτή δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ενεργή αλληλεπίδραση. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν ακολουθεί λογαριασμούς τυχερών παιχνιδιών, στοιχηματικών εταιρειών ή tipsters στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ αντίστοιχα υψηλό ποσοστό αναφέρει ότι δεν έχει εγγραφεί σε ιστοσελίδα ή εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών έπειτα από σχετικό περιεχόμενο που είδε στα Social Media. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η έκθεση των νέων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία των ίδιων των ψηφιακών πλατφορμών και των αλγορίθμων προβολής περιεχομένου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν σημαντικά δεδομένα για την κατανόηση του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινούνται οι νέοι και συμβάλλουν στον σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών και δράσεων ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας, βασισμένων σε τεκμηριωμένα στοιχεία.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΑΣ, Παναγιώτης Τρισόκκας σημείωσε ότι: «Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν σήμερα έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μέσω των οποίων οι νέοι εκτίθενται σε περιεχόμενο που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια. Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει η πρόληψη να ακολουθεί τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες των νέων. Για την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, τα επιστημονικά δεδομένα αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και ουσιαστικών παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Επενδύουμε συστηματικά στην ενημέρωση και την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων, ώστε να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, για να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την πρόληψη, καθώς και την προοπτική ένταξης του προγράμματος GAME BRAiN σε όλα τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης».

Με στόχο την άμεση αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας, η ΕΑΣ θα αναπτύξει το προσεχές διάστημα ένα οδηγό, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν με απλό και πρακτικό τρόπο για τις διαθέσιμες επιλογές περιορισμού της έκθεσής τους σε διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των χρηστών, ώστε να αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία των ίδιων των πλατφορμών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και πιο ελεγχόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικά τα αποτελέσματα της Έρευνας στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων www.nba.gov.cy

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