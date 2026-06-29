«Κύπελλο Κερύνειας»: Νικητής στο Σκητ ο Στέφανος Νικολαΐδης και στο Τραπ ο Φειδίας Σαββίδης
ΓΗΠΕΔΟ
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Στο «Κύπελλο Κερύνειας» ΣΚΗΤ και ΤΡΑΠ, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας
Ο Στέφανος Νικολαΐδης της ΣΚΟΛΑΡ, κέρδισε το «Κύπελλο Κερύνειας» στο ΣΚΗΤ, πέμπτο Πρωταθληματικό αγώνα του 2026, ο οποίος διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 27 και 28 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας.
Ο Στέφανος Νικολαΐδης, στον προκριματικό αγώνα πέτυχε την καλύτερη επίδοση με 122/125, μαζί με το Γιώργο Αχιλλέως του ΣΚΟΠΑΦ.
Στον τελικό, ο σκοπευτής της ΣΚΟΛΑΡ, επικράτησε με 31 – 29 του Δημήτρη Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση 120/125.
Ο Κωνσταντίνου κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος κατετάγη ο Αντώνης Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ (117/125) και 26 επιτυχίες στον τελικό.
Την τέταρτη θέση στον τελικό κατέλαβε ο Μενέλαος Μιχαηλίδης (119/125) με 22 επιτυχίες, την πέμπτη ο Βαρνάβας Θεοδώρου του ΣΚΟΠΑΦ (117/125) με 18 επιτυχίες, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από ένα περίπου χρόνο, την έκτη ο Κλεάνθης Βαρναβίδης της ΣΚΟΛΕΥ (117/125) με 15 επιτυχίες, την έβδομη θέση ο Γιώργος Αχιλλέως του ΣΚΟΠΑΦ (122/125) με 7 επιτυχίες και την όγδοη θέση ο Σωτήρης Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΥ (119/125) επίσης με 7 επιτυχίες στον τελικό.
Στην Κατηγορία Ανδρών στο ΣΚΗΤ, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Αχιλλέως του ΣΚΟΠΑΦ με 122/125. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Στέφανος Νικολαΐδης της ΣΚΟΛΑΡ επίσης με 122/125 και την τρίτη ο Δημήτρης Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ με 120/125.
Στην Κατηγορία Εφήβων, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Σάββας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 115/125, τη δεύτερη ο Νικόλας Θεοδώρου της ΣΚΟΛΕΜ με 113/125 και την τρίτη ο Αθανάσιος Πιερή της ΣΚΟΛΑΡ με 111/125.
Στην Κατηγορία Γυναικών την πρώτη θέση κατέκτησε η Κωνσταντίνα Νικολάου της ΣΚΟΑΜ με 114/125.
Στην Κατηγορία Κορασίδων νικήτρια αναδείχθηκε η Ιωάννα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 88/125.
Τέλος στην Κατηγορία Παίδων, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Νίκος Σαζός της ΣΚΟΛΕΜ με 112/125. Δεύτερος κατετάγη ο Σπυρίδωνας Ευριπίδου της ΣΚΟΛΕΜ με 103/125 και τρίτος ο Γιώργος Κολάνης, επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 101/125.
ΠΡΩΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠ
Στο ΤΡΑΠ, την πρώτη φετινή του νίκη πέτυχε ο Φειδίας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΜ, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση (117/125) και πανηγύρισε τη νίκη επικρατώντας του Άδωνη Μυλωνά της ΣΚΟΛΕΥ με 28 επιτυχίες, έναντι 27 του αντιπάλου του. Ο Μυλωνάς εξασφάλισε θέση στον τελικό με την καλύτερη επίδοση του αγώνα, 120/125.
Τρίτος κατετάγη ο Ανδρέας Μακρής της ΣΚΟΕΠΑ (116/125) και 22 επιτυχίες στον τελικό.
Την τέταρτη θέση στον τελικό εξασφάλισε ο Φρίξος Ορθοδόξου της ΣΚΟΛΕΥ (115/125) με 17 επιτυχίες, την πέμπτη ο Έφηβος Ανδρέας Γερμανός (113/125) με 13 επιτυχίες, την έκτη ο Νιχάτ Ακτερζί της ΣΚΟΑΜ (114/125) με 11 επιτυχίες, την έβδομη ο Γιάννης Αηλιώτης της ΣΚΟΕΠΑ (119/125) με 7 επιτυχίες και την όγδοη ο Νικόλας Κυριάκου της ΣΚΟΛΕΜ (114/125) επίσης με 7 επιτυχίες.
Στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ στο ΤΡΑΠ την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Άδωνης Μυλωνά της ΣΚΟΛΕΥ με 120/125. Δεύτερος κατετάγη ο Γιάννης Αηλιώτης της ΣΚΟΕΠΑ με 119/125 και τρίτος ο Φειδίας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΜ με 117/125.
Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ στο ΤΡΑΠ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παναγιώτης Πουρίκκος της ΣΚΟΑΜ με 111/125. Δεύτερος κατετάγη ο Κρίς Κωνσταντινίδης της ΣΚΟΛΕΜ με 109/125 και τρίτος ο Κεμάλ Γκιουρσέλ της ΣΚΟΑΜ με 108/125.
Στην Κατηγορία Εφήβων, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Γερμανός της ΣΚΟΛΑΡ με 113/125. Δεύτερος μετά από αγώνα σιουτ όφ, κατετάγη ο Μιχάλης Παφίτης της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος ισοβάθμησε με τον Κυριάκο Παπαζαχαρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 107/125. Στο σιούτ όφ ο Παφίτης επικράτησε με 6-5.
Στην Κατηγορία Γυναικών, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Γεωργία Κωνσταντινίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 105/125.
Με την ίδια επίδοση 105/125, η Χαρά Μελή της ΣΚΟΛΕΥ αναδείχθηκε νικήτρια στην Κατηγορία Νεανίδων.
Στην Κατηγορία Παίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 81/125.
Τέλος στην Κατηγορία ΠΑΡΑΤΡΑΠ, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Παπαηλία της ΣΚΟΛΑΡ με 94/125. Δεύτερος κατετάγη ο Νεόφυτος Νικολάου της ΣΚΟΛΕΥ με 90/125.
Τα έπαθλα στους νικητές του ΣΚΗΤ και του ΤΡΑΠ σε όλες τις κατηγορίες, απένειμαν ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚΕΡ και Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ κ. Μιχάλης Διάκος, ο Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Κερύνειας κ. Γρηγόρης Τούμπας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΛΑΡ, η οποία φιλοξένησε τη διοργάνωση κ. Θάσος Φωκά και ο Ταμίας της ΣΚΟΚ κ. Κωστάκης Ξενοφώντος.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΣΚΗΤ
1. Στέφανος Νικολαΐδης ΣΚΟΛΑΡ 122/125 31
2. Δημήτρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΠΑΦ 120/125 29
3. Αντώνης Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 117/125 26
4. Μενέλαος Μιχαηλίδης ΣΚΟΛΕΥ 119/125 22
5. Βαρνάβας Θεοδώρου ΣΚΟΠΑΦ 117/125 18
6. Κλεάνθης Βαρναβίδης ΣΚΟΛΕΥ 117/125 15
7. Γιώργος Αχιλλέως ΣΚΟΠΑΦ 122/125 7
8. Σωτήρης Αντωνίου ΣΚΟΛΕΥ 119/125 7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΣΚΗΤ
1. Γιώργος Αχιλλέως ΣΚΟΠΑΦ 122/125
2. Στέφανος Νικολαΐδης ΣΚΟΛΑΡ 122/125
3. Δημήτρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΠΑΦ 120/125
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΚΗΤ
1. Σάββας Σαββίδης ΣΚΟΛΕΥ 115/125
2. Νικόλας Θεοδώρου ΣΚΟΛΕΜ 113/125
3. Αθανάσιος Πιερή ΣΚΟΛΑΡ 111/125
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΚΗΤ
1. Κωνσταντίνα Νικολάου ΣΚΟΑΜ 114/125
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΚΗΤ
1. Ιωάννα Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 88/125
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΣΚΗΤ
1. Νίκος Σαζός ΣΚΟΛΕΜ 112/125
2. Σπυρίδωνας Ευριπίδου ΣΚΟΛΕΜ 103/125
3. Γιώργος Κολάνης ΣΚΟΛΕΜ 101/125
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΡΑΠ
1. Φειδίας Σαββίδης ΣΚΟΛΕΜ 117/125 28
2. Άδωνης Μυλωνά ΣΚΟΛΕΥ 120/125 27
3. Ανδρέας Μακρής ΣΚΟΕΠΑ 116/125 22
4. Φρίξος Ορθοδόξου ΣΚΟΛΕΥ 115/125 17
5. Ανδρέας Γερμανός (ΕΦ) ΣΚΟΛΑΡ 113/125 13
6. Νιχάτ Ακτερζί ΣΚΟΑΜ 114/125 11
7. Γιάννης Αηλιώτης ΣΚΟΕΠΑ 119/125 7
8. Νικόλας Κυριάκου ΣΚΟΛΕΜ 114/125 7
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ
1. Άδωνης Μυλωνά ΣΚΟΛΕΥ 120/125
2. Γιάννης Αηλιώτης ΣΚΟΕΠΑ 119/125
3. Φειδίας Σαββίδης ΣΚΟΛΕΜ 117/125
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ
1. Παναγιώτης Πουρίκκος ΣΚΟΑΜ 111/125
2. Κρίς Κωνσταντινίδης ΣΚΟΛΕΜ 109/125
3. Kemal Gursel ΣΚΟΑΜ 108/125
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΡΑΠ
1. Γιώργος Παπαηλία ΣΚΟΛΑΡ 94/125
2. Νεόφυτος Νικολάου ΣΚΟΛΕΥ 90/125
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΡΑΠ
1. Ανδρέας Γερμανός ΣΚΟΛΑΡ 113/125
2. Μιχάλης Παφίτης ΣΚΟΛΕΥ 107/125 6
3. Κυριάκος Παπαζαχαρίου ΣΚΟΛΑΡ 107/125 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠ
1. Γεωργία Κωνσταντινίδου ΣΚΟΛΕΥ 105/125
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΡΑΠ
1. Χαρά Μελή ΣΚΟΛΕΥ 109/125
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΡΑΠ
1. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους ΣΚΟΛΕΥ 81/125