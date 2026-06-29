ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κύπελλο Κερύνειας»: Νικητής στο Σκητ ο Στέφανος Νικολαΐδης και στο Τραπ ο Φειδίας Σαββίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κύπελλο Κερύνειας»: Νικητής στο Σκητ ο Στέφανος Νικολαΐδης και στο Τραπ ο Φειδίας Σαββίδης

Στο «Κύπελλο Κερύνειας» ΣΚΗΤ και ΤΡΑΠ, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας

Ο Στέφανος Νικολαΐδης της ΣΚΟΛΑΡ, κέρδισε το «Κύπελλο Κερύνειας» στο ΣΚΗΤ, πέμπτο Πρωταθληματικό αγώνα του 2026, ο οποίος διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 27 και 28 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας.

Ο Στέφανος Νικολαΐδης, στον προκριματικό αγώνα πέτυχε την καλύτερη επίδοση με 122/125, μαζί με το Γιώργο Αχιλλέως του ΣΚΟΠΑΦ.

Στον τελικό, ο σκοπευτής της ΣΚΟΛΑΡ, επικράτησε με 31 – 29 του Δημήτρη Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση 120/125.

Ο Κωνσταντίνου κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος κατετάγη ο Αντώνης Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ (117/125) και 26 επιτυχίες στον τελικό.

Την τέταρτη θέση στον τελικό κατέλαβε ο Μενέλαος Μιχαηλίδης (119/125) με 22 επιτυχίες, την πέμπτη ο Βαρνάβας Θεοδώρου του ΣΚΟΠΑΦ (117/125) με 18 επιτυχίες, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από ένα περίπου χρόνο, την έκτη ο Κλεάνθης Βαρναβίδης της ΣΚΟΛΕΥ (117/125) με 15 επιτυχίες, την έβδομη θέση ο Γιώργος Αχιλλέως του ΣΚΟΠΑΦ (122/125) με 7 επιτυχίες και την όγδοη θέση ο Σωτήρης Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΥ (119/125) επίσης με 7 επιτυχίες στον τελικό.

Στην Κατηγορία Ανδρών στο ΣΚΗΤ, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Αχιλλέως του ΣΚΟΠΑΦ με 122/125. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Στέφανος Νικολαΐδης της ΣΚΟΛΑΡ επίσης με 122/125 και την τρίτη ο Δημήτρης Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ με 120/125.

Στην Κατηγορία Εφήβων, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Σάββας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 115/125, τη δεύτερη ο Νικόλας Θεοδώρου της ΣΚΟΛΕΜ με 113/125 και την τρίτη ο Αθανάσιος Πιερή της ΣΚΟΛΑΡ με 111/125.

Στην Κατηγορία Γυναικών την πρώτη θέση κατέκτησε η Κωνσταντίνα Νικολάου της ΣΚΟΑΜ με 114/125.

Στην Κατηγορία Κορασίδων νικήτρια αναδείχθηκε η Ιωάννα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 88/125.

Τέλος στην Κατηγορία Παίδων, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Νίκος Σαζός της ΣΚΟΛΕΜ με 112/125. Δεύτερος κατετάγη ο Σπυρίδωνας Ευριπίδου της ΣΚΟΛΕΜ με 103/125 και τρίτος ο Γιώργος Κολάνης, επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 101/125.

ΠΡΩΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠ

Στο ΤΡΑΠ, την πρώτη φετινή του νίκη πέτυχε ο Φειδίας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΜ, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση (117/125) και πανηγύρισε τη νίκη επικρατώντας του Άδωνη Μυλωνά της ΣΚΟΛΕΥ με 28 επιτυχίες, έναντι 27 του αντιπάλου του. Ο Μυλωνάς εξασφάλισε θέση στον τελικό με την καλύτερη επίδοση του αγώνα, 120/125.

Τρίτος κατετάγη ο Ανδρέας Μακρής της ΣΚΟΕΠΑ (116/125) και 22 επιτυχίες στον τελικό.

Την τέταρτη θέση στον τελικό εξασφάλισε ο Φρίξος Ορθοδόξου της ΣΚΟΛΕΥ (115/125) με 17 επιτυχίες, την πέμπτη ο Έφηβος Ανδρέας Γερμανός (113/125) με 13 επιτυχίες, την έκτη ο Νιχάτ Ακτερζί της ΣΚΟΑΜ (114/125) με 11 επιτυχίες, την έβδομη ο Γιάννης Αηλιώτης της ΣΚΟΕΠΑ (119/125) με 7 επιτυχίες και την όγδοη ο Νικόλας Κυριάκου της ΣΚΟΛΕΜ (114/125) επίσης με 7 επιτυχίες.

Στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ στο ΤΡΑΠ την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Άδωνης Μυλωνά της ΣΚΟΛΕΥ με 120/125. Δεύτερος κατετάγη ο Γιάννης Αηλιώτης της ΣΚΟΕΠΑ με 119/125 και τρίτος ο Φειδίας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΜ με 117/125.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ στο ΤΡΑΠ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παναγιώτης Πουρίκκος της ΣΚΟΑΜ με 111/125. Δεύτερος κατετάγη ο Κρίς Κωνσταντινίδης της ΣΚΟΛΕΜ με 109/125 και τρίτος ο Κεμάλ Γκιουρσέλ της ΣΚΟΑΜ με 108/125.

Στην Κατηγορία Εφήβων, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Γερμανός της ΣΚΟΛΑΡ με 113/125. Δεύτερος μετά από αγώνα σιουτ όφ, κατετάγη ο Μιχάλης Παφίτης της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος ισοβάθμησε με τον Κυριάκο Παπαζαχαρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 107/125. Στο σιούτ όφ ο Παφίτης επικράτησε με 6-5.

Στην Κατηγορία Γυναικών, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Γεωργία Κωνσταντινίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 105/125.

Με την ίδια επίδοση 105/125, η Χαρά Μελή της ΣΚΟΛΕΥ αναδείχθηκε νικήτρια στην Κατηγορία Νεανίδων.

Στην Κατηγορία Παίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 81/125.

Τέλος στην Κατηγορία ΠΑΡΑΤΡΑΠ, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Παπαηλία της ΣΚΟΛΑΡ με 94/125. Δεύτερος κατετάγη ο Νεόφυτος Νικολάου της ΣΚΟΛΕΥ με 90/125.

Τα έπαθλα στους νικητές του ΣΚΗΤ και του ΤΡΑΠ σε όλες τις κατηγορίες, απένειμαν ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚΕΡ και Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ κ. Μιχάλης Διάκος, ο Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Κερύνειας κ. Γρηγόρης Τούμπας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΛΑΡ, η οποία φιλοξένησε τη διοργάνωση κ. Θάσος Φωκά και ο Ταμίας της ΣΚΟΚ κ. Κωστάκης Ξενοφώντος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΣΚΗΤ

1.    Στέφανος Νικολαΐδης              ΣΚΟΛΑΡ          122/125          31

2.    Δημήτρης Κωνσταντίνου        ΣΚΟΠΑΦ         120/125          29

3.    Αντώνης Ανδρέου                    ΣΚΟΕΠΑ          117/125          26

4.    Μενέλαος Μιχαηλίδης            ΣΚΟΛΕΥ          119/125          22

5.    Βαρνάβας Θεοδώρου              ΣΚΟΠΑΦ         117/125         18

6.    Κλεάνθης Βαρναβίδης             ΣΚΟΛΕΥ          117/125          15

7.    Γιώργος Αχιλλέως                     ΣΚΟΠΑΦ        122/125            7

8.    Σωτήρης Αντωνίου                   ΣΚΟΛΕΥ          119/125            7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΣΚΗΤ

1.    Γιώργος Αχιλλέως                     ΣΚΟΠΑΦ         122/125

2.    Στέφανος Νικολαΐδης               ΣΚΟΛΑΡ          122/125

3.    Δημήτρης Κωνσταντίνου         ΣΚΟΠΑΦ          120/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΚΗΤ

1.    Σάββας Σαββίδης                      ΣΚΟΛΕΥ          115/125

2.    Νικόλας Θεοδώρου                  ΣΚΟΛΕΜ         113/125

3.    Αθανάσιος Πιερή                      ΣΚΟΛΑΡ          111/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΚΗΤ

1.    Κωνσταντίνα Νικολάου            ΣΚΟΑΜ           114/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΚΗΤ

1.    Ιωάννα Ανδρέου                        ΣΚΟΕΠΑ            88/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΣΚΗΤ

1.    Νίκος Σαζός                                 ΣΚΟΛΕΜ          112/125

2.    Σπυρίδωνας Ευριπίδου             ΣΚΟΛΕΜ          103/125

3.    Γιώργος Κολάνης                        ΣΚΟΛΕΜ          101/125

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΡΑΠ

1.    Φειδίας Σαββίδης                      ΣΚΟΛΕΜ          117/125          28

2.    Άδωνης Μυλωνά                        ΣΚΟΛΕΥ            120/125          27

3.    Ανδρέας Μακρής                       ΣΚΟΕΠΑ          116/125          22

4.    Φρίξος Ορθοδόξου                    ΣΚΟΛΕΥ           115/125          17

5.    Ανδρέας Γερμανός (ΕΦ)            ΣΚΟΛΑΡ          113/125          13

6.    Νιχάτ Ακτερζί                              ΣΚΟΑΜ            114/125          11

7.    Γιάννης Αηλιώτης                       ΣΚΟΕΠΑ          119/125            7

8.    Νικόλας Κυριάκου                      ΣΚΟΛΕΜ         114/125            7

 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ

1.    Άδωνης Μυλωνά                        ΣΚΟΛΕΥ           120/125

2.    Γιάννης Αηλιώτης                       ΣΚΟΕΠΑ          119/125

3.    Φειδίας Σαββίδης                      ΣΚΟΛΕΜ          117/125

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ

1.    Παναγιώτης Πουρίκκος             ΣΚΟΑΜ           111/125

2.    Κρίς Κωνσταντινίδης                  ΣΚΟΛΕΜ         109/125

3.    Kemal Gursel                               ΣΚΟΑΜ            108/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΡΑΠ

1.    Γιώργος Παπαηλία                     ΣΚΟΛΑΡ             94/125

2.    Νεόφυτος Νικολάου                  ΣΚΟΛΕΥ              90/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΡΑΠ

1.    Ανδρέας Γερμανός                      ΣΚΟΛΑΡ           113/125

2.    Μιχάλης Παφίτης                        ΣΚΟΛΕΥ            107/125        6

3.    Κυριάκος Παπαζαχαρίου           ΣΚΟΛΑΡ            107/125        5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠ

1.    Γεωργία Κωνσταντινίδου           ΣΚΟΛΕΥ            105/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΡΑΠ

1.    Χαρά Μελή                                   ΣΚΟΛΕΥ            109/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΡΑΠ

1.    Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους   ΣΚΟΛΕΥ        81/125








 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κύπελλο Κερύνειας»: Νικητής στο Σκητ ο Στέφανος Νικολαΐδης και στο Τραπ ο Φειδίας Σαββίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συμφώνησε προφορικά με τον Μάλο Γκούστο η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τρομερή ισχύ στον αέρα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

50ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κολύμβησης: «Master of the Game» ο ΑΠΟΕΛ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας που θα ισχύσουν και στην Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον «πάγο» το θέμα Κρίστιανσεν, εξετάζει κι άλλους αριστερούς μπακ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan FIFA World Cup 2026™ Quiz Night: Η απόλυτη ποδοσφαιρική δοκιμασία έρχεται στην Murphy's Pub

World Cup 2026

|

Category image

Μεγάλο το στοίχημα να... βρεθούν 42 γκολ και 21 ασίστ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 29 παίκτες που μπαίνουν στο αεροπλάνο για την προετοιμασία της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Γίνεται χαμός στα αποδυτήρια ομάδας που ίσως παίξει με την Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Βόμβα»: Προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού για Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Λύγισε ο Βινίσιους με το μήνυμα της γιαγιάς του

World Cup 2026

|

Category image

Ρεκόρ προσέλευσης θεατών στο Μουντιάλ 2026

World Cup 2026

|

Category image

Βγαίνουν άλλα τρία εισιτήρια για τους «16» του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βραζιλία-Ιαπωνία

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη