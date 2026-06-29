50ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κολύμβησης: «Master of the Game» ο ΑΠΟΕΛ

Για ακόμα μια χρονιά, την τρίτη στη σειρά, ο ΑΠΟΕΛ αποδεικνύεται σε «Mastrer of the Game». Οι γαλαζοκίτρινοι κατέκτησαν με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες το 50ο Παγκύπριο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών. Διοργάνωση που διεξήχθηκε από τις 26 – 28 Ιουνίου στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν από την αρχή το προβάδισμα στη βαθμολογία και χωρίς να απειληθούν σε κανένα σημείο της διοργάνωσης έκοψαν πρώτοι το νήμα με 437 βαθμούς (με τους αθλητές του να μαζεύουν 20 από τα 40 χρυσά που δόθηκαν) έναντι 343 του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας που ήταν δεύτερος και 298 του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού που τερμάτισε στην 3η θέση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, στη διοργάνωση σημειώθηκαν συνολικά οκτώ νέες παγκύπριες επιδόσεις. Η Μαρία Εροκίνα του Ναυτικού Ομίλου Πάφου ξεχώρισε με δύο παγκύπριες επιδόσεις στα 100μ. (1.08.52) και 200μ. πρόσθιο (2.28.92) γυναικών, βελτιώνοντας μάλιστα τις δικές της προηγούμενες επιδόσεις. Παράλληλα, ο Γιώργος Δημητρίου του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας σημείωσε νέα παγκύπρια επίδοση στα 400μ. μικτή ατομική νέων (4.36.40), ο Άνδριου Μάρκους Λαγούτης του ΑΠΟΕΛ πέτυχε δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα παγκύπρια επίδοση στα 50μ. πεταλούδα νέων (24.54 και 24.72), ο Ανδρέας Αλεξάνδρου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού πέτυχε ΝΠΕ στα 200μ. πρόσθιο παμπαίδων Α (2.27.72), καθώς και η ομάδα 4Χ200μ. ελεύθερο νεανίδων του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου (8.50.92).

Στην τρίτη και τελευταία μέρα των αγώνων ξεχώρισε η επίδοση του Φίλιππου Ιακωβίδη του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας, ο οποίος στα 50μ. ύπτιο σημείωσε χρόνο 25.71, καταρρίπτοντας το δικό του παγκύπριο ρεκόρ (25.78 από το 2023). Η ΝΠΕ ήταν η επίδοση που χάρισε στον Φίλιππο και τον τίτλο του κορυφαίου κολυμβητή (για δεύτερη φορά μετά το 2019) της διοργάνωσης με 768 βαθμούς. Στις γυναίκες, κορυφαία αθλήτρια του πρωταθλήματος αναδείχθηκε η Κάλια Αντωνίου του ΑΠΟΕΛ, η οποία συγκέντρωσε 839 βαθμούς και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στην πορεία της. Ο τίτλος της κορυφαίας κολυμβήτριας των αγώνων ήταν ο έκτος για την πρωταθλήτρια μας, μετά το 2016, 2017, 2018, 2021 και 2023. Από τα 40 χρυσά μετάλλια της διοργάνωσης, όπως ήδη αναφέραμε ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε 20, ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας 9, ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου 7, ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού 4 και ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου 1.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους Ναυτικούς Ομίλους, τους κριτές και τους εθελοντές για τη συμβολή τους στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης, καθώς και προς τους μεγάλους χορηγούς Allwyn και Arena Ελλάδος για τη σταθερή στήριξή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται και στην Cablenet, χορηγό επικοινωνίας, για τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων μέσω live streaming, δίνοντας τη δυνατότητα στο φίλαθλο κοινό να παρακολουθήσει τη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα της τρίτης μέρας των αγώνων ήταν:

100μ. ελεύθερο: Ανδρών: Kiselev Ivan (ΑΠΟΕΛ) 51.01, Ντόβελλος Τζώρτζ (ΑΠΟΕΛ) 51.51 Κώστα Νικόλας (ΑΠΟΕΛ) 51.71. Γυναικών: Αντωνίου Κάλια (ΑΠΟΕΛ) 55.30, Χατζηλοίζου Άννα (Λ/σού) 56.86, Καψάλη Ελένη (Αμ/στου) 1.00.70.

50μ. πρόσθιο: Ανδρών: Ιακωβίδης Μάρκος (Λ/σίας) 28.44, Πανάρετος Παναγιώτης (Αμ/στου) 28.65, Γρηγορίου Αλέξανδρος (ΑΠΟΕΛ) 29.14. Γυναικών: Erokhina Maria (Πάφου) 31.94, Νκολάου Στέφανη (ΑΠΟΕΛ) 34.53, Τζιοβάννη Ιωσηφίνα (Λ/σίας) 34.54.

200μ. πεταλούδα: Ανδρών: Μανώλη Χρήστος (Πάφου) 2.05.81, Ιωαννίδης Πέτρος (Κων/ίας) 2.08.41, Χαλβατζής Γουέητ Βασίλης (Πάφου) 2.08.42. Γυναικών: Μανώλη Αγάθη (Πάφου) 2.23.72, Σάββα Τατιάνα (Λ/σού) 2.35.05, Φιλίππου Κατερίνα (Αμ/στου) 2.39.85.

50μ. ύπτιο: Ανδρών: Ιακωβίδης Φίλιππος (Λ/σίας) 25.71, Ιακωβίδης Αλέξης (Λ/σίας) 26.82, Λαγούτης Άντριου Μάρκους (ΑΠΟΕΛ) 26.85. Γυναικών: Αντωνίου Κάλια (ΑΠΟΕΛ) 29.42, Λυμπουρή Γαβριέλλα (Λ/σίας) 30.10, Πιβόνσκα Ολυμπία (Λ/σού) 31.12.

200μ. μικτή ατομική: Ανδρών: Kolev Nikola (ΑΠΟΕΛ) 2.06.92, Πατσαλίδης Αντώνης (Λ/σού) 2.08.34, Δημητρίου Γιώργος (Λ/κας) 2.10.42. Γυναικών: Erokhina Maria (Πάφου) 2.22.11, Μανώλη Αγάθη (Πάφου) 2.26.62, Κέρμανου Μαρία (Λ/σού) 2.30.04.

800μ. ελεύθερο: Ανδρών: Nerushenko Valeriy (Λ/σού) 8.31.54, Λυτρίδης Φίλιππος (Λ/σού) 8.31.63, Θεοδώρου Ανδρέας (Κων/ίας) 8.47.34. Γυναικών: Αγιομαμίτου Χριστίνα (Λ/σίας) 9.22.51, Παπαζαχαρία Γεωργία (Αμ/στου) 9.33.82, Παναγίδη ‘Αννα (Αμ/στου) 9.44.20.

4Χ100μ. μικτή ομαδική: Ανδρών: ΑΠΟΕΛ 3.47.51, Ν.Ο. Λευκωσίας 3.51.12, Ν.Ο. Λεμεσού 3.51.72. Γυναικών: ΑΠΟΕΛ 4.25.55, Ν.Ο. Λεμεσού 4.29.44, Ν.Ο. Πάφου 4.29.81.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ