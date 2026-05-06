Με τον αέρα πρωταθλήτριας!

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπήκε ξανά η Ομόνοια, η οποία στις 19:00 φιλοξενείται από την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης». Τα πανηγύρια κόπασαν και οι ποδοσφαιριστές με το τεχνικό επιτελείο έπιασαν δουλειά για να συνεχίσουν στον ίδιο… ξέφρενο ρυθμό, εντός των τεσσάρων γραμμών. Ο Χένινγκ Μπεργκ διακρίνεται για την σοβαρότητα και την πειθαρχία, στοιχεία τα οποία… απαιτεί και από τους παίκτες του, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Απομένουν τέσσερις αναμετρήσεις και το «τριφύλλι» θέλει το απόλυτο.

Ο Νορβηγός τεχνικός θα ψάξει αφ’ ενός τέσσερις επιτυχίες σε συνδυασμό με διαφοροποιήσεις στο αγωνιστικό, ώστε να ολοκληρώσει το πλάνο του, ενόψει των καλοκαιρινών προσθαφαιρέσεων. Το τελευταίο διάστημα, η ενδεκάδα του δεν άλλαζε, αφού… κέρδιζε, όμως τώρα, που απαλλάχθηκε από το άγχος του τίτλου, θα δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν είχαν αρκετό στο πρόσφατο παρελθόν.

Βέβαια, οι τιμωρημένοι Εβάντρο, Κουλιμπαλί και Σεμέδο θα φέρουν αλλαγές στο αποψινό σχήμα, ενώ δεν θα ρισκάρουν ούτε με την περίπτωση του Παναγιώτου (δεδομένα εκτός ο Αντρέου). Και οι τέσσερις ήταν βασικές επιλογές, όμως οι Σίμιτς, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς, Μαγιαμπέλα θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για να πάρουν φανέλα βασικού. Απ’ εκεί και πέρα, δεν αποκλείεται να αντικατασταθούν και παίκτες που είναι υγιείς ώστε να πάρουν ανάσες.