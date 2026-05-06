ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τον αέρα πρωταθλήτριας!

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Με τον αέρα πρωταθλήτριας!

Απομένουν τέσσερις αναμετρήσεις και το «τριφύλλι» θέλει το απόλυτο

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπήκε ξανά η Ομόνοια, η οποία στις 19:00 φιλοξενείται από την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης». Τα πανηγύρια κόπασαν και οι ποδοσφαιριστές με το τεχνικό επιτελείο έπιασαν δουλειά για να συνεχίσουν στον ίδιο… ξέφρενο ρυθμό, εντός των τεσσάρων γραμμών. Ο Χένινγκ Μπεργκ διακρίνεται για την σοβαρότητα και την πειθαρχία, στοιχεία τα οποία… απαιτεί και από τους παίκτες του, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Απομένουν τέσσερις αναμετρήσεις και το «τριφύλλι» θέλει το απόλυτο.

Ο Νορβηγός τεχνικός θα ψάξει αφ’ ενός τέσσερις επιτυχίες σε συνδυασμό με διαφοροποιήσεις στο αγωνιστικό, ώστε να ολοκληρώσει το πλάνο του, ενόψει των καλοκαιρινών προσθαφαιρέσεων. Το τελευταίο διάστημα, η ενδεκάδα του δεν άλλαζε, αφού… κέρδιζε, όμως τώρα, που απαλλάχθηκε από το άγχος του τίτλου, θα δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν είχαν αρκετό στο πρόσφατο παρελθόν.

Βέβαια, οι τιμωρημένοι Εβάντρο, Κουλιμπαλί και Σεμέδο θα φέρουν αλλαγές στο αποψινό σχήμα, ενώ δεν θα ρισκάρουν ούτε με την περίπτωση του Παναγιώτου (δεδομένα εκτός ο Αντρέου). Και οι τέσσερις ήταν βασικές επιλογές, όμως οι Σίμιτς, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς, Μαγιαμπέλα θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για να πάρουν φανέλα βασικού. Απ’ εκεί και πέρα, δεν αποκλείεται να αντικατασταθούν και παίκτες που είναι υγιείς ώστε να πάρουν ανάσες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάτοικος Λεμεσού και τη νέα σεζόν ο Ούγκο Μάρτινς!

ΑΕΛ

|

Category image

«Επανήλθε στο προσκήνιο για τη Ρόμα το όνομα του Τζόλη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοίγει ξανά η νότια για τους Ομονοιάτες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τον αέρα πρωταθλήτριας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιστρέφει στην ΕΝΠ ο Χριστοφή!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Για την πρώτη νίκη κόντρα στη διάδοχο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάλι ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο «Γ.Καραϊσκάκης», με απόλυτα γνώριμο Γερμανό ρέφερι το ΑΕΚ - ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

Το πρόγραμμα της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η κυπριακή αποστολή αναχωρεί για Πανελλήνιους Αγώνες 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Οπαδοί μπήκαν με όπλα στα αποδυτήρια και μας απείλησαν»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν… έληξε ο συναγερμός με Μπρούνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποστολή «Ευρώπη» στη Λάρνακα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: «Μία Γενική Συνέλευση που θα καθορίσει πολλά»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Τα δεδομένα με τη νότια ενόψει της απονομής του πρωταθλήματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φιλ Φόντεν παραμένει στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη