Ανέβηκε 7ος στο Ιέρς ο Κοντίδης

Στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης της ILCA7 φιγουράρει ο Παύλος Κοντίδης, μετά τις πρώτες δύο τελικές ιστιοδρομίες στο Grand Slam του Ιέρς της Γαλλίας.

Ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού στις δύο κούρσες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (22/04) κατετάγη 8ος και 15ος. Έτσι, με 41 βαθμούς ποινής βρίσκεται στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης.

Την Πέμπτη (23/04) είναι προγραμματισμένο να γίνουν τρεις ιστιοδρομίες.

Σημαντική άνοδο, στην γενική κατάταξη της ILCA6, σημείωσε και η Μαριλένα Μακρή που βρίσκεται πλέον στην 19η θέση, ενώ στα IQFOIL η Νατάσα Λάππα είναι 17η.