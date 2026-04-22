Πετεβίνος για απουσία Μαρκίνιος: «Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει...»

Χωρίς τον Μαρκίνιος πήγε στη Λεμεσό ο ΑΠΟΕΛ για τον πρώτο αγώνα με τον Απόλλωνα για τα ημιτελικά του κυπέλλου Coca - Cola.

Μία απουσία που δεν ήταν γνωστή αφού δεν είχε τραυματισμό, με τις πληροφορίες από το μεσημέρι να κάνουν λόγο για πειθαρχικό παράπτωμα. Οι υπόλοιποι τρεις (Σωτηρίου, Διαμαντάκος, Μέουρερ), βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, κληθείς πριν την έναρξη του του παιχνιδιού να μιλήσει στη Cytavision, είπε: «Αυτοί που θα παίξουν ρόλο είναι αυτοί που θα παίξουν και όχι αυτοί που λείπουν. Ερχόμαστε με 23άδα. Η μόνη μας ευχή είναι να βγάλουμε αυτό που πιστεύουμε». Για να συμπληρώσει όσον αφορά τα διάφορα σενάρια. «Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Το πιο σημαντικό είναι ο αγώνας».