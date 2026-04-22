Θελάδες: «Οι παίκτες δούλεψαν πολύ γι΄αυτή την πρόκριση»

«Ευχαριστώ τους οπαδούς που μας βοήθησαν. Ήρθαν στην προπόνηση της ομάδας και μας στήριξαν ενώ και σήμερα μας έσπρωξαν στην πρόκριση. Μαζί πήραμε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Είναι αλήθεια πως είναι δύσκολο να φτάσεις στον τελικό. Το πρώτο μέρος αρχίσαμε καλά δημιουργήσαμε μια ευκαιρία με τον Λελέ. Στη συνέχεια μας πίεσαν όμως δεν μείναμε να περιμένουμε να επιτεθεί η ΑΕΛ. Αμυνθήκαμε περισσότερο. Σίγουρα βοήθησε το γκολ. Στο β΄μέρος αλλάξαμε μερικά πράγματα και δείξαμε πολύ πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, γιατί δουλέψαμε πολύ για αυτή την πρόκριση»