Θελάδες: «Οι παίκτες δούλεψαν πολύ γι΄αυτή την πρόκριση»

Διαβάστε όσα είπε ο Άλμπερτ Θελάδες μετά το τέλος του αγώνα της Πάφου και την νίκη - πρόκριση επί της ΑΕΛ

«Ευχαριστώ τους οπαδούς που μας βοήθησαν. Ήρθαν στην προπόνηση της ομάδας και μας στήριξαν ενώ και σήμερα μας έσπρωξαν στην πρόκριση. Μαζί πήραμε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Είναι αλήθεια πως είναι δύσκολο να φτάσεις στον τελικό. Το πρώτο μέρος αρχίσαμε καλά δημιουργήσαμε μια ευκαιρία με τον Λελέ. Στη συνέχεια μας πίεσαν όμως δεν μείναμε να περιμένουμε να επιτεθεί η ΑΕΛ. Αμυνθήκαμε περισσότερο. Σίγουρα βοήθησε το γκολ. Στο β΄μέρος αλλάξαμε μερικά πράγματα και δείξαμε πολύ πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, γιατί δουλέψαμε πολύ για αυτή την πρόκριση»

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

