Καρέ νικών και ξανά παρούσα η Πάφος FC - Το οδοιπορικό για τον 3ο σερί τελικό

H Πάφος FC νίκησε και στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του κυπέλλου Coca - Cola την ΑΕΛ και για τρίτη σερί χρονιά θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Το πήρε την πρώτη φορά (3-0 την Ομόνοια) και το έχασε τη δεύτερη (από την ΑΕΚ στα πέναλτι).

Έφτασε στον τελικό (άγνωστη η ημερομηνία), πετυχαίνοντας τέσσερις νίκες.

Στην α΄ φάση η Πάφος FC δεν συμμετείχε μιας και λόγω παρουσίας στον τελικό κατά την περσινή περίοδο αλλά και σε ευρωπαϊκούς ομίλους, πήρε χωρίς... ιδρώτα το εισιτήριο.

Στη φάση των «16» προκρίθηκε δύσκολα με 2-1 επί του Ακρίτα σε μονό αγώνα ενώ ακόμη πιο εύκολη ήταν η πρόκριση στα ημιτελικά μιας και κληρώθηκε με τον Διγενή Μόρφου, επικρατώντας εκτός με 3-0.

Και βρήκε μπροστά τηες στα ημιτελικά την ΑΕΛ όπου με δύο νίκες, έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει τρόπαιο. Στη Λεμεσό επικράτησε με 2-1 ενώ πήρε και τη νίκη στο «Στέλιος Κυριακίδης» με 3-1.