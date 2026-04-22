Ανατροπή και τρίτος σερί τελικός με δώρο Οτσόα για την Πάφο!

Η Πάφος τσέκαρε το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου, επικρατώντας με 3-1 της ΑΕΛ στον επαναληπτικό ημιτελικό στο «Στέλιος Κυριακίδης» και περιμένει τον αντίπαλό της ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι ΑΠΟΕΛ - Απόλλων.

Η ομάδα του Άλμπερτ Θελάδες, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Μιλοσάβλιεβιτς στο 45+1΄, κατάφερε αρχικά να ισοφαρίσει με τον Ζάζα στο 45+3΄και μετέπειτα να διαμορφώσει το 2-1 με τον Λέλε στο 57΄. Το δεύτερο γκολ των Παφιτών ήταν αποτέλεσμα μίας τραγικής επιλογής του Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος άργησε να διώξει την μπάλα με αποτέλεσμα ο Βραζιλιάνος φορ να πιέσει και με κόντρα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Ντράγκομιρ στο 88ο λεπτό.

Η Πάφος προκρίνεται για τρίτη σερί χρονιά στον τελικό και στοχεύει στον τρίτο της τίτλο τα τελευταία τρία χρόνια μετά το περσινό πρωτάθλημα και το κύπελλο πριν από δύο χρόνια. 11η σερί ήττα από την Πάφο για την ΑΕΛ, η οποία παρόλο που έδειχνε ικανή να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα, επηρεάστηκε στον απόλυτο βαθμό από το λάθος του Μεξικανού και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο μετά το 2-1 να αντιδράσει με αποτέλεσμα να δεχτεί κι΄ένα τρίτο γκολ στο φινάλε.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος, 3-1.

90΄Οκτώ λεπτά ο έξτρα χρόνος.

88΄ΓΚΟΛ, 3-1 η Πάφος με πλασέ του Ντράγκομιρ εντός περιοχής.

85΄Τελευταίο πεντάλεπτο, τα πάντα δείχνουν να έχουν κριθεί.

74΄Σουτ του Σάβο εντός περιοχής, έδιωξε ο Μιχαήλ.

65΄Μακρινό σουτ του Μασέκο, μάζεψε ο Μιχαήλ.

57΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 2-1! Τραγικό λάθος του Οτσόα, ο οποίος καθυστέρησε να διώξει την μπάλα, ο Λελέ έβαλε την κόντρα και η μπάλα πήγε στα δίκτυα.

53΄Πρόβλημα τραυματισμού τώρα για τον τερματοφύλακα της Πάφου που δεν μπορεί να συνεχίσει, θα τον αντικαταστήσει ο Μιχαήλ.

52΄Επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα του Μασέκο από πλάγια εντός περιοχής, έδιωξε ο Γκόρτερ.

50΄Ευκαιρία για την Πάφο! Σουτ του Ζάζα εντός περιοχής, απέκρουσε ο Οτσόα.

46΄Ξεκίνησε ο β΄μέρος.

Ημίχρονο, 1-1.

45+3΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 1-1 με τον Ζάζα να πλασάρει από κοντά τον Οτσόα.

45+1΄ΓΚΟΛ, 0-1 η ΑΕΛ με Μιλοσάβλιεβιτς! Φοβερό γκολ από τον Σέρβο με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι πριν πάει στα δίκτυα.

40΄Καλή στιγμή για την Πάφο. Ο Ντράγκομιρ έκανε το σουτ εντός περιοχής από διαγώνια θέση με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

32΄Πέρασε ένα πεντάλεπτο με συνεχόμενες στημένες μπάλες για την ΑΕΛ, δεν έφεραν κάτι για τους φιλοξενούμενους.

8΄Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο! Διαγώνια μπαλιά του Ιωάννου στην περιοχή, η προβολή του Λελέ στο δεύτερο δοκάρι, έξω.

4΄Σουτ του Λουκάσεν εκτός περιοχής, μπλόκαρε ο Οτσόα.

1΄Σέντρα

ΠΑΦΟΣ: Γκόρτερ (55΄Μιχαήλ) Μπρούνο (90΄Μίμοβιτς) Λουκάσεν, Νταβίντ Λουίζ, Γκεσάντ (55΄Όρσιτς) Ν. Ιωάννου, Ντα Σίλβα, Σούνιτς, Ντράκομιρ (90΄Μπρίτο) Πέπε, Ζάζα (79΄Κίνα)

ΑΕΛ: Οτσόα, Φραντζής, Στεβάνοβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Κονσεϊσάο, Νταβόρ (71΄Ζράντι) Ζόκε (78΄Νεοφύτου) Γκλαβσιτς, Μασέκο (85΄Φορεστιέρι) Σινγκ (84΄Μουγκ) Σάβο

ΣΚΟΡΕΡ: 45+3΄Ζάζα, 57΄Λελέ, 88΄Ντράγκομιρ/45+1΄Μιλοσάβλιεβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26΄Ζάζα, 28΄Λουκάσεν/26΄Νταβόρ, 29΄Στεβάνοβιτς, 70΄Φραντζής. 84΄Νεοφύτου

Διαιτητής: Ante Culina

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Altmann Walter

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης