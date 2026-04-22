Πλήγμα στη Γερμανία: Χάνει οριστικά το Μουντιάλ ο Γκνάμπρι

Πλήγμα στη Γερμανία: Χάνει οριστικά το Μουντιάλ ο Γκνάμπρι

Ο Σερζ Γκνάμπρι ανακοίνωσε μέσω των sodial media πως θα χάσει οριστικά το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, με την αποθεραπεία του να εκτιμάται για 3 με 4 μήνες.

Σημαντικό πλήγμα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ενόψει του της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Σερζ Γκνάμπρι στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια των «πάντσερ» στο επερχόμενο Μουντιάλ, καθώς το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους τρεις με τέσσερις μήνες.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου τραυματίστηκε πριν από μια εβδομάδα στην προπόνηση των Βαυαρών και παρά τις εκτιμήσεις ότι θα προλάβαινε οριακά το Μουντιάλ, τελικώς, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Τη φετινή χρονιά ο έμπειρος άσος κατέγραψε 37 συμμετοχές με 10 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ σε επίπεδο εθνικής αριθμεί 59 συμμετοχές με 26 τέρματα.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

