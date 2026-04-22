ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος ο Στόουνς από τη Σίτι στο τέλος της σεζόν

Μετά από δεκαετή παραμονή του στο Έτιχαντ, διάστημα στο οποίο κατέκτησε 16 τρόπαια συμπεριλαμβανομένων έξι τίτλων Premier League και ενός Champions League, ο Τζον Στόουνς έχει αρχίσει ήδη να μετράει αντίστροφα για να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως αποκάλυψε το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) η ιστοσελίδα Athletic, ο 31χρονος Άγγλος διεθνής στόπερ θα αποχωρήσει από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από τη λήξη του συμβολαίου του αυτό το καλοκαίρι, με την ανακοίνωση να αναμένεται να λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα.

Η απόφαση είναι κοινή, με τον Στόουνς να έχει αποτελέσει βασικό πυλώνα των επιτυχιών της Σίτι αλλά να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών στις τελευταίες σεζόν και να έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 εμφανίσεις σε μόνο μία από τις πέντε τελευταίες σεζόν.

Φέτος έχει αρχίσει βασικός σε μόλις τέσσερις αγώνες της Premier League για το σύνολο του Πεπ Γκοαυρδιόλα, με τον Στόουνς να παίρνει έτσι τη σκυτάλη των αποχωρήσεων από το Έτιχαντ αυτό το καλοκαίρι μετά από τον Μπερνάρντο Σίλβα και να αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Υπενθυμίζεται πως ο Στόουνς, ο οποίος εκτός από τη θέση του κεντρικού αμυντικού έχει καλύψει και εκείνη του αμυντικού μέσου, μετακόμισε το καλοκαίρι του 2016 από την Έβερτον στην Μάντσεστερ Σίτι έναντι του ποσού των 54.500.000 ευρώ μετά από 3,5 χρόνια παρουσίας στους μπλε του Λίβερπουλ, ενώ η ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ήταν η Μπάρνσλεϊ (2011-2013).

sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

