Τέλος από την Τσέλσι ο Ροσενιόρ!

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι αποτελεί και επίσημα πλέον ο Λίαμ Ροσενιόρ.

Πρόωρα και άδοξα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Λίαμ Ροσενιόρ στον πάγκο της Τσέλσι!

Το απόγευμα της Τετάρτης (22/04) η διοίκηση των «μπλε» ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον 41χρονο Άγγλο τεχνικό, με τις δύο πλευρές να διακόπτουν τη συνεργασία τους μετά από μόλις τέσσερις μήνες κοινής πορείας.

Τις τελευταίες ώρες υπήρξαν ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του συλλόγου μετά την χθεσινοβραδινή βαριά εντός έδρας ήττα με σκορ 3-0 από την Μπράιτον, με τη διοίκηση να πραγματοποιεί πολλά μίνιτγκ για το μέλλον του Ροσενιόρ στην ομάδα.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Γενάρη ο Βρετανός προπονητής αντικατέστησε τον Έντσο Μαρέσκα στην τεχνική ηγεσία της Τσέλσι, με την ομάδα και τον κόσμο να βλέπουν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα «αναγεννήσει» την ομάδα.

Ωστόσο, στο σύντομο πέρασμά του κατάφερε να καταγράφει αρνητικά ρεκόρ, όπως αυτό με τις πέντε διαδοχικές ήττες δίχως γκολ από το 1912, ενώ, στον 21ο αιώνα ήταν ο δεύτερο κόουτς της Τσέλσι - μετά τον Πότερ - σε συγκομιδή βαθμών!

Για την ιστορία, στα 23 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο των Λονδρέζων ο Ροσενιόρ οδήγησε την ομάδα σε 11 νίκες, 10 ήττες και 2 ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.

