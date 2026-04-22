Στον Χρυσό Στόλο του Ιέρ η Λάππα

Στον Χρυσό Στόλο των IQFOIL για μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση βρίσκεται η Νατάσα Λάππα καθώς μια μέρα πριν το τέλος του αγώνα είναι στη 17η θέση του δεύτερου Grand Slam της χρονιάς, που διεξάγεται στο Ιέρ της Γαλλίας. Απομένουν τέσσερις ιστιοδρομίες που θα γίνουν την Πέμπτη (23/4) ενώ την Παρασκευή οι δέκα πρώτες κοπέλες θα διεκδικήσουν τα μετάλλια. H Λάππα, Νο48 στον κόσμο, έδωσε μεγάλη μάχη την Τετάρτη (22/4) για να διατηρηθεί στη 17η θέση που είχε από την Τρίτη (21/4), αφού λόγω των ισχυρών ανέμων και του σχετικά μικρού της σωματικού βάρους, είχε μειονέκτημα έναντι των πλείστων αντιπάλων της.