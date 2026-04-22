Μαρτίνς: «Έτσι όπως ήρθε το δεύτερο γκολ, δυσκολευτήκαμε να αντιδράσουμε»
Διαβάστε όσα είπε ο Ούγκο Μαρτίνς μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΛ με την Πάφο
«Ονειρευτήκαμε μέχρι το 45ο λεπτό. Κάναμε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Κλείσαμε χώρους, παλέψαμε για τις μονομαχίες. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν ο τρόπος που δεχτήκαμε τα γκολ. Έτσι όπως ήρθε το δεύτερο γκολ, δυσκολευτήκαμε να αντιδράσουμε. Απολογούμαι στον κόσμο που περίμεναν να πάμε τελικό, νιώθω άσχημα για τους ποδοσφαιριστές μου που δούλεψαν σκληρά. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι με την Ανόρθωση και πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι»