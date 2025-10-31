Ξανά διπλό στη Λεμεσό!

Με τους δικούς του στόχους για να πετύχει την έκπληξη και να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται, πάει απόψε (19:00)στο στάδιο «Αλφαμέγα» ο Ακρίτας για να αντιμετωπίσει τον Άρη.

Στο συγκεκριμένο γήπεδο η ομάδα της Χλώρακας είχε πανηγυρίσει το ένα από τα δύο τρίποντα που πήρε στην τρέχουσα σεζόν, έχοντας κερδίσει την ΑΕΛ με 2-0, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Την άλλη νίκη την είχε πετύχει σε βάρος της Ένωσης (1-0) στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Γενικότερα, η ομάδα του Αλέξη Γαρπόζη μάζεψε μέχρις στιγμής οκτώ βαθμούς, με τους οποίους φιγουράρει στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα.