«Πειθαρχημένη εμφάνιση, προσέξαμε να μην βάλουμε τον κόσμο της ΑΕΛ στο παιχνίδι»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Ακρίτα, Αλέξη Γαρπόζη, μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ.

«Μία πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα. Πάρα πολύ πειθαρχημένη εμφάνιση. Ξέραμε ότι η ΑΕΛ θα μας πιέσει και έπρεπε να προσέξουμε να μην βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι. Όσο περνούσε ο χρόνος το πιστεύαμε περισσότερο. Είμαστε ικανοποιημένοι με τους τρεις βαθμούς, αλλά εγώ ιδιαίτερα με την εμφάνιση. Θα προσπαθήσουμε να πάμε μέχρι τέλους».