«Ξέρουμε ποιοι είμαστε, θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Ακρίτα, Αλέξη Γαρπόζη, μετά τη νίκη επί της Ένωσης.

«Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αμυνθήκαμε σωστά και δίκαια πήραμε τους τρεις βαθμούς. Είχα πει και στην πρεμιέρα ότι δεν είναι αυτός ο Ακρίτας που είδατε. Ξέρουμε τις δυνατότητες μας και τον τρόπο παιχνιδιού της Ένωσης. Ξέραμε ότι δεν θέλουν να αφήσουν μπάλα και να κτυπήσουν στην αντεπίθεση. Είναι μια καλή εμφάνιση για την περίοδο. Συνεχίζουμε τη δουλειά, δεν θα επαναπαυτούμε στους τέσσερις βαθμούς που πήραμε».

Για την πολύ καλή αρχή στο πρωτάθλημα: «Οι στόχοι παραμένουν ίδιοι. Ξέρουμε ποιοι είμαστε όταν βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Θα προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι παλεύουμε»