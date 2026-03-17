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After Derby S01E12: Καραπατάκης is back - Χάνεται για την Ομόνοια;

ΓΗΠΕΔΟ

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After Derby S01E12: Καραπατάκης is back - Χάνεται για την Ομόνοια;

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης στο 12ο επεισόδιο του After Derby του ΓΗΠΕΔΟΥ στον ΠΟΛΙΤΗ.

-Ο Άντρος Καραπατάκης δεν έφυγε ποτέ από την ΑΕΚ όμως έπρεπε να είναι ψύχραιμος από την αρχή.

-Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να χαθεί το φετινό πρωτάθλημα για την Ομόνοια.

-Στην Ανόρθωση πάνε μία χαρά γιατί ο Καμορανέζι δεν τα βλέπει όλα μαύρα. Άλλωστε όταν βλέπεις τα πάντα μαύρα, μαύρα πράγματα θα σου συμβαίνουν.

ΑΠΟΕΛ είναι… too hard to die!

ΑΕΛ μπερδεύτηκε ο Απόλλωνας όχι.

-Η μάχη για τον υποβιβασμό φουντώνει.

Σούπερ Λιγκ είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Αυτά και άλλα πολλά στο βίντεο πιο κάτω:

 

 

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