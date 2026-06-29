(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Ο Μάε κουνάει μαντήλι και το Μουντιάλ σε δεύτερη μοίρα

Στο νέο επεισόδιο σχολιάζουμε τον μεγάλο αντίκτυπο της αποχώρησης του Ράιαν Μαέ από την Ομόνοια.

Μπορούσε η Ομόνοια να τον κρατήσει;

Βρίσκει εύκολα τα 27 γκολ που πέτυχε;

Θα κινηθεί με γνώριμο φορ για να τον αντικαταστήσει;

Επίσης, παραθέτουμε τα νέα δεδομένα στο εν εξελίξει Μουντιάλ...

Το μονοπάτι της Αργεντινής που μπορεί να την πάει μέχρι και τον τελικό.

Την Γαλλία, τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τις Αφρικανικές χώρες.

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