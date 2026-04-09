Ξανά, ό,τι πιο δύσκολο

Ακόμα και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Εθνικό Λατσιών στο ντεμπούτο του Ούγκο Μαρτίνς, έπρεπε να οδηγηθούμε στην παράταση για να καταφέρει η ομάδα της Λεμεσού, να λυγίσει τον αντίπαλο.

Ακολούθησε η δύσκολη αναμέτρηση με τον Άρη, όπου η ΑΕΛ χάρη σε γκολ - πέναλτι του Κονσεϊσάο στα χασομέρια της αναμέτρησης, προκρίθηκε και μετά... Ομόνοια. Τότε, ξανά στην παράταση, η ΑΕΛ ξεπέρασε εαυτόν για να αποκλείσει τελικώς τους πράσινους.

Και η Πάφος...

Το πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά με την Πάφο έγινε στο «Αλφαμέγα» και η ΑΕΛ έχασε με 2-1. Παρόλο που η εικόνα της στο δεύτερο μέρος ήταν καλύτερη, δεν κατάφερε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ.

Πλέον πάει στο «Στέλιος Κυριακίδης» με στόχο να κάνει άλλη μία υπέρβαση. Να γυρίσει τα εις βάρος της δεδομένα, απέναντι σε μία ομάδα που δεδομένα έχει καλύτερες μονάδες από την ίδια. Ό,τι συνέβη εν ολίγοις και στα προηγούμενα παιχνίδια (εκτός του Εθνικού Λατσιών) όπου στο τέλος τα κατάφερε.