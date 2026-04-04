Διπλό με τη σκέψη στο κύπελλο

Διπλό με τη σκέψη στο κύπελλο

Η ΑΕΛ αγωνίζεται εκτός έδρας με την Ομόνοια Αραδίππου

Η ΑΕΛ φιλοξενείται στις 19:00 από την Ομόνοια Αραδίππου, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Στο πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή και λίγες μέρες πριν από τον ημιτελικό του κυπέλλου με την Πάφο, η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς στοχεύει στη νίκη, η οποία, αν έρθει, θα συμβεί για πρώτη φορά μετά τις 20 Φεβρουαρίου και τον αγώνα με την Ένωση. Έκτοτε η ΑΕΛ μέτρησε τρεις ήττες και μία ισοπαλία. 

Μετά το παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας, το τελευταίο πριν από τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο προπονητής της ΑΕΛ τόνισε μεταξύ άλλων πως η εικόνα της ομάδας του στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις. Η σχεδόν δεκαπενθήμερη διακοπή έδωσε την ευκαιρία στον Πορτογάλο τεχνικό να δουλέψει περισσότερο στα στοιχεία που θέλει να δει από τους ποδοσφαιριστές του. Και το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΛ να παρουσιάσει στον αγωνιστικό χώρο ένα καλύτερο πρόσωπο. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μιλοσάβλιεβιτς θα είναι εκτός λόγω τιμωρίας. 

Η αναμέτρηση με τα «περιστέρια» προηγείται του πρώτου ημιτελικού με την Πάφο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το προηγούμενο διάστημα απραξίας δίνουν τη δυνατότητα στον Μαρτίνς να δώσει χρόνο συμμετοχής στους λεγόμενους βασικούς, βγάζοντας κρίσιμα συμπεράσματα πριν τη μεγάλη μάχη. Πάντως, το μεγάλο στοίχημα για τον κόουτς της ΑΕΛ είναι να καταφέρει να μεταφέρει στους παίκτες του πως το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου σε καμία περίπτωση δεν είναι αδιάφορο. Άλλωστε είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες να κερδίσουν, για να πάρουν μεγαλύτερη ώθηση για τη δύσκολη συνέχεια. 

