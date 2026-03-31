«Τελειώνει» του Νατέλ - Πάνω από 400.000 ευρώ η ΑΕΛ!

Έχουν μείνει μόνο τα διαδικαστικά για να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΛ και να συνεχίσει την καριέρα του στο Καζακστάν και την Ορντάμπασι ο Λέο Νατέλ.

Όπως διαβάσατε χθες(30/3/2026), η Ορνταμπάσι επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση και η ΑΕΛ θα επωφεληθεί με ένα ποσό που θα ξεπεράσει τις τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ, για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του 29χρονου Βραζιλιάνου στους Καζάκους.

Ο Νατέλ κατέγραψε 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι 20 ως βασικός πετυχαίνοντας πέντε γκολ. Έπαιξε επίσης και στα τρία ματς του κυπέλλου (232 λεπτά), σκοράροντας γκολ στο ΓΣΠ στην επιτυχία επί της Ομόνοιας που έφερε την ΑΕΛ στα ημιτελικά.