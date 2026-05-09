«Ένιωσαν ότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού» - Οι δηλώσεις Μαρτίνς και Χριστοφή

Διαβάστε όσα δήλωσαν ο προνονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς και ο προπονητής του Ολυμπιακού Μάριος Χριστοφή μετά το διπλό των μαυροπράσινων στη Λεμεσό που τους έφερε πιο κοντά στην παραμονή.

Οι δηλώσεις του Ούγκο Μαρτίνς:

«Το τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδο μας. Φυσικά δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δυστυχώς, μετά την κόκκινη κάρτα κάποιοι παίκτες έπρεπε να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, αλλά μετά την αποβολή ήταν πολύ δύσκολο για τους παίκτες. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, αλλά κοιτάζουμε μπροστά.

Είμαι φυσικά πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι στην ομάδα τη νέα χρονιά. Ήδη, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε την ομάδα για τη νέα χρονιά και έχουμε περισσότερες ευθύνες, γιατί πρέπει να πάμε καλύτερα».

Οι δηλώσεις του Μάριου Χριστοφή: 

«Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Ευτυχώς έληξε όπως το θέλαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί έδειξαν χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο να βρεθείς γρήγορα πίσω στο σκορ και να αντιδράς με αυτό τον τρόπο. Σίγουρα, μας βοήθησε η αποβολή της ΑΕΛ. Απομένει ακόμη ένας αγώνας και ελπίζω να παραμείνουμε στην κατηγορία. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον κόσμο, που ήταν υπέροχοι καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα και τους περιμένουμε την ερχόμενη αγωνιστική.

Ένιωσαν οι παίκτες ότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Έπρεπε να κερδίσουμε την Ομόνοια Αραδίππου. Ευτυχίσαμε να κερδίσουμε και σήμερα, μας βοήθησε η αποβολή για να κάνουμε την ανατροπή. Όμως, αυτό που άλλαξε είναι αυτό που είπα και πριν. Κατάλαβαν οι παίκτες την κατάσταση και έδειξαν ότι αυτοί που τους επέλεξαν το καλοκαίρι έκαναν καλές επιλογές». 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΕΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

