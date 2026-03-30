Επανήλθαν οι Καζάκοι για Νατέλ!

Εκεί που τα πάντα αναφορικά με το μέλλον του Νατέλ στην ΑΕΛ, ήταν στάσιμα, οι Καζάκοι της Ορτάμπασι προσέγγισαν με νέα βελτιωμένη πρόταση την ομάδα της Λεμεσού.

Θυμίζουμε πως το προηγούμενο διάστημα, η πρόταση της εν λόγω ομάδας δεν κρίθηκε ικανοποιητική για την ΑΕΛ παρόλο που ο παίκτης είχε μπροστά του ένα πολύ καλό συμβόλαιο.

Το νεότερο που προκύπτει λοιπόν, κάνει λόγο για νέα πρόταση η οποία πλησιάζει τα «θέλω» της ΑΕΛ. Τα νέα δεδομένα είναι ικανά τα τελειώσουν την μεταγραφή με την ομάδα της Λεμεσού να βάζει στα ταμεία της ένα σημαντικό ποσό από την πώληση του Βραζιλιάνου επιθετικού.