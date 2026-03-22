Αποδοκιμασίες στο ημίχρονο

Δεν βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα η ΑΕΛ στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Εθνικό, ενώ βρέθηκε και πίσω στο σκορ με γκολ του Γιούση.

Οι γαλαζοκίτρινοι πατούσαν καλύτερα στην αρχή του αγώνα, απείλησαν μέσω σουτ που όμως δεν βρήκαν στόχο, όμως οι Αχνιώτες στη συνέχεια πήραν τα πάνω τους και άνοιξαν το σκορ.

Με το τελευταίο σφύριγμα του Ιωάννη Χριστοδούλου, οι φίλοι της ΑΕΛ που έδωσαν το παρών τους στο «Άλφαμεγα Stadium», αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές.