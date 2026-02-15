Μάρτινς: «Πιστεύω θα τερματίσουμε στην εξάδα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την εντός έδρας ήττα των γαλαζοκιτρίνων από την Πάφο.

«Για μένα ήταν ένα καλό παιχνίδι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, ξεκάθαρες ευκαιρίες για να είχαμε άλλο αποτέλεσμα αλλά δεν ήταν αρκετό, δεν σκοράραμε αλλά η ενέργεια ήταν πολύ διαφορετική από το προηγούμενο ματς. Μετά από ένα παιχνίδι που δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο, σήμερα οι παίκτες με όλη την ενέργεια τους τα έδωσαν όλα, προσπάθεια, αντοχή, επιμονή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αυτός είναι ο τρόπος για να είσαι κοντά στη νίκη. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν είναι δίκαιο αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

Για το ότι έχασε την ευκαιρία να μειώσει από την έκτη θέση κι αν θεωρεί πως υπάρχουν ακόμη ελπίδες για την εξάδα: «Το πιστεύω και οι παίκτες το πιστεύουν επίσης. Υπάρχουν ακόμη 12 βαθμοί διαθέσιμοι. Δεν είναι εύκολο, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, έχουμε το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ που μπορούμε να μειώσουμε στους τρεις αλλά πρέπει να κερδίσουμε τα υπόλοιπα και να περιμένουμε μια ήττα του αντιπάλου μας. Ίσως εκείνο το παιχνίδι το καθορίσει. Πιστεύω θα τερματίσουμε στην εξάδα».