Κέρδος ό,τι και να γίνει

Ο 24χρονος Καμερουνέζος στόπερ υπέγραψε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και έτσι η ΑΕΛ θα πορευτεί μέχρι το τέλος της σεζόν με τους υπόλοιπους στόπερ.

Πρόκειται πάντως για μία εξαιρετική κίνηση ό,τι κι΄αν συμβεί. Το λέμε αυτό γιατί ο παίκτης παραχωρήθηκε με την μορφή δανεισμού στην εν λόγω ομάδα η οποία εάν θέλει να τον κρατήσει και μετά το καλοκαίρι, τότε θα πρέπει να πληρώσει ακόμα 1 εκ. ευρώ!

Εάν όχι, τότε ο Κέλερ θα επιστρέψει και θα συνεχίσει στην ΑΕΛ.