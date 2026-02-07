Κέρδος ό,τι και να γίνει
Ο Στέφαν Κέλερ ανακοινώθηκε από την Αλ Ιτιχάντ με την ΑΕΛ να βάζει στα ταμεία της ένα ποσό της τάξεως του 500.000 εκ. ευρώ...
Ο 24χρονος Καμερουνέζος στόπερ υπέγραψε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και έτσι η ΑΕΛ θα πορευτεί μέχρι το τέλος της σεζόν με τους υπόλοιπους στόπερ.
Πρόκειται πάντως για μία εξαιρετική κίνηση ό,τι κι΄αν συμβεί. Το λέμε αυτό γιατί ο παίκτης παραχωρήθηκε με την μορφή δανεισμού στην εν λόγω ομάδα η οποία εάν θέλει να τον κρατήσει και μετά το καλοκαίρι, τότε θα πρέπει να πληρώσει ακόμα 1 εκ. ευρώ!
Εάν όχι, τότε ο Κέλερ θα επιστρέψει και θα συνεχίσει στην ΑΕΛ.