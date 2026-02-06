ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

(ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ) Χαμός με Οτσόα!

Οι συμπατριώτες του τερματοφύλακα της ΑΕΛ παρακολουθούν στενά την πορεία του στην Κύπρο

Στο παιχνίδι κυπέλλου με την Ομόνοια ο Οτσόα, ενδεχομένως να έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ. 

Ο Μεξικανός γκολκίπερ, είπε «όχι» σε ουκ ολίγες περιπτώσεις στις προσπάθειες του αντιπάλου πριν και μετά την ισοφάριση του Μαέ όντας στο τέλος εκ των διακριθέντων της μεγάλης πρόκρισης. 

Η εμφάνισή του δεν έμεινε ασχολίαστη από τους συμπατριώτες του οι οποίοι μάλιστα έφτιαξαν ένα βίντεο με όλες του τις αποκρούσεις. 

Δείτε το:

Δείτε και κάποιες άλλες αναρτήσεις που αναφέρονται στην εμφάνισή του:

 

Διαβαστε ακομη