(ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ) Χαμός με Οτσόα!
Οι συμπατριώτες του τερματοφύλακα της ΑΕΛ παρακολουθούν στενά την πορεία του στην Κύπρο
Στο παιχνίδι κυπέλλου με την Ομόνοια ο Οτσόα, ενδεχομένως να έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ.
Ο Μεξικανός γκολκίπερ, είπε «όχι» σε ουκ ολίγες περιπτώσεις στις προσπάθειες του αντιπάλου πριν και μετά την ισοφάριση του Μαέ όντας στο τέλος εκ των διακριθέντων της μεγάλης πρόκρισης.
Η εμφάνισή του δεν έμεινε ασχολίαστη από τους συμπατριώτες του οι οποίοι μάλιστα έφτιαξαν ένα βίντεο με όλες του τις αποκρούσεις.
Δείτε το:
Grande atuação de Ochoa que classificou o AEL Limassol pras semifinais da Copa do Chipre contra o Omonia.— Don Ramón (@Donramonfc1) February 5, 2026
É óbvio que a 126 dias da Copa do Mundo ele está começando a se tornar uma mistura de Neuer com Buffon e Casillas... pic.twitter.com/sXUhsU0ZzN
Δείτε και κάποιες άλλες αναρτήσεις που αναφέρονται στην εμφάνισή του:
🧤🇲🇽 NOCHE MÁGICA DE MEMO OCHOA EN CHIPRE— Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) February 5, 2026
🔥 El arquero mexicano del AEL Limassol fue figura total ante Omonia Nicosia, en el 2-1 en tiempo extra
⭐ Tuvo 8 atajadas determinantes y fue el MVP del partido que significó el pase a semifinales de la Copa Chipre
⛔️ Además, cortó… pic.twitter.com/fd2sUCqq1B
¡Quiere Mundial! 🔥— El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) February 5, 2026
Guillermo Ochoa se convirtió en la figura del AEL Limassol, en su duelo de Cuartos de Final ante el Omonia Nicosia y clasificarse a Semifinales de la Copa de Chipre.
El guardameta mexicano, realizó ocho atajadas importantes, que resultaron ser claves para… pic.twitter.com/3EKTUbN1F9
⚽ ¡Imparable!— Ovaciones (@ovaciones) February 5, 2026
Memo Ochoa brilla y AEL Limassol avanza a semifinales de la Copa de Chipre 🧤💪
¿Rumbo a su sexta Copa del Mundo? #MemoOchoa #AELLimassol https://t.co/vUN4Lg3PxD
Ojito que Guillermo Ochoa está a un partido de jugar una FINAL EUROPEA 🏆— ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 5, 2026
Esto luego de que el AEL Limassol venciera 2-1 al Omonia en los cuartos de final de la Copa de Chipre
📸 Vía: IG / ael_fc_official pic.twitter.com/AwKojXL3Ac
