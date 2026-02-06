Τους κέρδισε, κερδίζει

Ο Πορτογάλος τεχνικός ύψωσε τις γροθιές του μπροστά απ΄το πέταλο του ΓΣΠ δείχνοντας το έμβλημα και ακολούθως αποχώρησε αφήνοντας τους παίκτες να γιορτάσουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα μέσα στη Λευκωσία. Το δεύτερο μετά από την νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Μαρτίνς κατάφερε με την δουλειά του να βελτιώσει μία ομάδα που έμοιαζε χαμένη και να την οδηγήσει στην διάκριση. Τούτη την ώρα, η ΑΕΛ είναι εντός στόχων.... Στις 4 ομάδες του κυπέλλου και με ελπίδες για είσοδο στο πρώτο γκρουπ.

Το πιο σημαντικό ωστόσο, είναι η αναγνώριση όχι μόνο από το φίλαθλο κοινό γενικότερα (αυτό συνέβη και όταν ήταν σε Ομόνοια Αρ. και Εθνικό), αλλά από τον κόσμο της ΑΕΛ.

Ούτε ο Άρης, ούτε η Ομόνοια ήταν αντίπαλοι στο... χέρι της φετινής ΑΕΛ. Εντούτοις και στις δύο περιπτώσεις, οδήγησε την ομάδα σε δύο μεγάλες προκρίσεις.

Από εκεί και πέρα και αντιλαμβανόμενος πως ένα ενδεχόμενο πανηγύρι... διαρκείας μπορεί να αποπροσανατολίσει όλους, φρόντισε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην Λευκωσία να κατεβάσει τους τόνους.

Η ΑΕΛ έχει έναν προπονητή ο οποίος έδειξε με τα έργα του πως μπορεί να αλλάξει πράγματα και τον βοήθησε την μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώθηκε.

Ο ίδιος νιώθει ολοένα και καλύτερα σε αυτόν τον σύλλογο. Ταυτίστηκε και έχει την ίδια δίψα για διάκριση με τον κόσμο και την διοίκηση.

