Η τέχνη του φάλτσου

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πέτυχε μία γκολάρα στο ντέρμπι κυπέλλου της ΑΕΛ με την Ομόνοιας κάνοντας το 0-1 στο 77ο λεπτό.

Είναι γνωστό πως το μεγάλο προσόν του Νατέλ είναι τα δυνατά σουτ από μακρινή απόσταση. Αυτό έδειξε στον προημιτελικό με τους πράσινους, όταν από πολύ μακρινή απόσταση δεν δίστασε να εκτελέσει τον Ουζόχο στέλνοντας την μπαλα εκεί που κανείς τερματοφύλακας δεν μπορεί να κάνει κάτι.

Επίσης φοβερό είναι το πόσα φάλτσα έβαλε στην μπάλα προκειμένου αυτή να… γυρίσει στον αέρα για να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει στα δίκτυα.

Δείτε το ξανά:

Ψ.