Διαφωνία Κυπριανίδη για την παρέμβαση του VAR στη φάση του Σινγκ

Τη διαφωνία του με τον Δανό VAR Γιόνας Χάνσεν Χέντεγκαρντ εξέφρασε ο αναλυτής επίμαχων φάσεων Γιαννάκης Κυπριανίδης όσον αφορά τη χθεσινή πολυσυζητημένη φάση στο «Αλφαμέγα», στον αγώνα ΑΕΛ – Άρης.

Στο 57'ο Σινγκ ξεχύθηκε στην επίθεση, ο Κορέια τον ακολουθούσε, με τους δύο παίκτες να έρχονται σε επαφή. Ο επιθετικός της ΑΕΛ έπεσε στο έδαφος και ο Θεουλή απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον αμυντικό του Άρη. Ωστόσο, ο Χέντεγκαρντ «φώναξε» τον Θεουλή να ξανά δει τη φάση με τον τελευταίο να αλλάζει την απόφασή του.

Μιλώντας στον Supersport 104, ο κ. Κυπριανίδης τόνισε ότι υπήρξε επαφή του ποδοσφαιριστή του Άρη με τον Σινγκ, τόσο με τα χέρια όσο και με τα πόδια, και ότι ο VAR δεν έπρεπε να επέμβει.