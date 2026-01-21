Μαρτίνς: «Όταν κάτι πάει καλά, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις» - Τι είπε για 4η προσθήκη

Μοίρασε συγχαρητήρια ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς στις τοποθετήσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Φανερά ικανοποιημένος από την πρόκριση, είπε αρχικά: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στο τεχνικό επιτελείο. Δουλέψαν πολύ σκληρά για να προετοιμαστεί η ομάδα. Συγχαρητήρια στους οπαδούς μας, παίζαμε με δώδεκα παίκτες και όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι φέτος. Σήμερα θα το γιορτάσουμε αλλά από αύριο θα προετοιμαστούμε για το ματς με την Ανόρθωση».

Για τη μόλις μία αλλαγή στο ματς, σχολίασε: «Δεν υπήρχε λόγος να αλλάξω κάτι. Η μία αλλαγή έγινε λόγω της κίτρινης του Ζόκε. Όταν κάτι πάει καλά, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στους άλλους παίκτες. Αν πηγαίναμε στην παράταση, πιθανόν να κάναμε αλλαγές».

Για 4η προσθήκη, σημείωσε: «Δεν γνωρίζω αν θα γίνει κάποια άλλη κίνηση. Είμαι ευχαριστημένος. Δεν ξέρω αν η διοίκηση κάνει αλλά αυτός που θα έρθει, πρέπει να δώσει καλύτερα πράγματα. Θα δούμε».