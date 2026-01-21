ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρτίνς: «Όταν κάτι πάει καλά, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις» - Τι είπε για 4η προσθήκη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαρτίνς: «Όταν κάτι πάει καλά, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις» - Τι είπε για 4η προσθήκη

Οι τοποθετήσεις του προπονητή της ΑΕΛ μετά την πρόκριση.

Μοίρασε συγχαρητήρια ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς στις τοποθετήσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

 Φανερά ικανοποιημένος από την πρόκριση, είπε αρχικά: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στο τεχνικό επιτελείο. Δουλέψαν πολύ σκληρά για να προετοιμαστεί η ομάδα. Συγχαρητήρια στους οπαδούς μας, παίζαμε με δώδεκα παίκτες και όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι φέτος. Σήμερα θα το γιορτάσουμε αλλά από αύριο θα προετοιμαστούμε για το ματς με την Ανόρθωση».

Για τη μόλις μία αλλαγή στο ματς, σχολίασε: «Δεν υπήρχε λόγος να αλλάξω κάτι. Η μία αλλαγή έγινε λόγω της κίτρινης του Ζόκε. Όταν κάτι πάει καλά, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στους άλλους παίκτες. Αν πηγαίναμε στην παράταση, πιθανόν να κάναμε αλλαγές».

Για 4η προσθήκη, σημείωσε: «Δεν γνωρίζω αν θα γίνει κάποια άλλη κίνηση. Είμαι ευχαριστημένος. Δεν ξέρω αν η διοίκηση κάνει αλλά αυτός που θα έρθει, πρέπει να δώσει καλύτερα πράγματα. Θα δούμε».

Κατηγορίες

ΑΕΛΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένταση στο «Αμμόχωστος» και... χωρίς δηλώσεις οι προπονητές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

H ενδεκάδα της Πάφος FC κόντρα στην Τσέλσι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το τράβηξαν μέχρι τα πέναλτι και εν τέλει πρόκριση ο Διγενής!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Είναι ευπρόσδεκτοι οι φίλοι του Άρη να κάνουμε συζήτηση»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το... ακατάλληλο φινάλε στο «Αλφαμέγα»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν κάτι πάει καλά, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις» - Τι είπε για 4η προσθήκη

ΑΕΛ

|

Category image

Σε… νεκρό χρόνο ο Κονσεϊσάο δεν λάθεψε και η ΑΕΛ στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με σκληρή δουλειά»

Ελλάδα

|

Category image

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στο Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Σακίλ: «Ο Αντετοκούνμπο καλύτερος από μένα στο prime μου»

NBA

|

Category image

Τρομερή κίνηση των παικτών της Σίτι, με τα χρήματα του κόσμου που ταξίδεψε στη Νορβηγία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οντουμπάντζο: «Eίμαι ενθουσιασμένος - Δεν θέλω να τελειώσω το ποδόσφαιρο χωρίς τρόπαια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Kρύο, αλλά η δουλειά είναι δουλειά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν άλλαξε τίποτα στον Εθνικό ο Φερέιρα και είναι... υπό πίεση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ομονοιάτης και με τη βούλα ο Οντουμπάντζο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη