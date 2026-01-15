ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζητά την παύση του Αθλητικού Δικαστή της ΚΟΠ η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ ετοιμάζει επιστολή προς την ΚΟΠ μέσω της οποίας θα ζητήσει την παραίτηση του Αθλητικού Δικαστή, Αριστοτέλη Βρυωνίδη

Η ΑΕΛ εκφράζει την δυσαρέσκεια της για την ανομοιομορφία των αποφάσεων του Αθλητικού Δικαστή όσον αφορά τις ποινές του με τον πλέον έντονο τρόπο. 

Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού αναμένεται να αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της ΚΟΠ μέσω της οποίας θα ζητήσει την παραίτηση - παύση του Αριστοτέλη Βρυωνίδη. Μέσω αυτής θα τονίσει για άλλη μία φορά πως οι αποφάσεις του είναι ανομοιόμορφες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται η εν λόγω επιστολή να δει το φως της δημοσιότητας. 

