Ζητά την παύση του Αθλητικού Δικαστή της ΚΟΠ η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ εκφράζει την δυσαρέσκεια της για την ανομοιομορφία των αποφάσεων του Αθλητικού Δικαστή όσον αφορά τις ποινές του με τον πλέον έντονο τρόπο.

Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού αναμένεται να αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της ΚΟΠ μέσω της οποίας θα ζητήσει την παραίτηση - παύση του Αριστοτέλη Βρυωνίδη. Μέσω αυτής θα τονίσει για άλλη μία φορά πως οι αποφάσεις του είναι ανομοιόμορφες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται η εν λόγω επιστολή να δει το φως της δημοσιότητας.