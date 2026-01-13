H τριάδα για το ξεκαθάρισμα

Μπορεί από πλευράς εμφάνισης να τα πήγε καλά η ΑΕΛ απέναντι στην Ομόνοια, όμως η ουσία είναι το αποτέλεσμα και μετά την ήττα οι γαλαζοκίτρινοι έμειναν έξι βαθμούς (σ.σ. τόσο απέχουν από τον έκτο Απόλλωνα) πίσω από τον πρωταρχικό στόχο τους, που ήταν η είσοδος στην πρώτη εξάδα.

Υπάρχει σαφώς δρόμος για να ανατρέψουν τα δεδομένα και κριτήριο προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα επόμενα παιχνίδια που έχουν να δώσουν εντός Ιανουαρίου. Από τα αποτελέσματα που θα έχουν απέναντι σε Ακρίτα (17/01), Ανόρθωση (25/01) και Άρη (31/01), σε συνάρτηση φυσικά και με το τι θα κάνουν οι πιο πάνω ομάδες, θα καθορίσουν το μέλλον τους στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση.

Παράλληλα, στο μυαλό είναι και η διάκριση για το κύπελλο, έχοντας εντός του μήνα να δώσουν και τον αγώνα κόντρα στον Άρη (21/01) για τη β' φάση της διοργάνωσης. Στα μεταγραφικά, η ΑΕΛ φαίνεται να ολοκληρώνει την τρίτη της μεταγραφή, με τον 22χρονο Θαπέλο Μασέκο.