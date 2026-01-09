ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ώρα να αποδείξει την πρόοδό της

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Το παιχνίδι με αντίπαλο την Ομόνοια, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, ήταν το τελευταίο του Πάολο Τραμετσάνι στον πάγκο της ΑΕΛ.

Η βαριά ήττα με 5-0 και η συνολική εμφάνιση της ομάδας ανάγκασαν τη διοίκηση να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Ούγκο Μαρτίνς να αναλαμβάνει έκτοτε τα ηνία και να προσπαθεί να επαναφέρει την ομάδα στον ίσιο δρόμο.

Σήμερα (19:00), 13 αγωνιστικές μετά, οι γαλαζοκίτρινοι θα αντιμετωπίσουν ξανά την Ομόνοια, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, στο «Αλφαμέγα». Αντιμέτωποι με μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες του πρωταθλήματος, ο Πορτογάλος προπονητής και οι ποδοσφαιριστές του καλούνται να δείξουν τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί από εκείνο το εφιαλτικό παιχνίδι.

Ο 48χρονος κόουτς έχει μελετήσει τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τις αδυναμίες του αντιπάλου και έχει καταστρώσει το πλάνο του αναλόγως. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί απέναντι στους πράσινους της Λευκωσίας κατά την τρέχουσα περίοδο. Θυμίζουμε ότι, προτού μετακομίσει στη Λεμεσό, ο Εθνικός υπό τις οδηγίες του είχε σημειώσει νίκη επί της Ομόνοιας στο Δασάκι με 2-1. Ο Μαρτίνς ξέρει ότι μια νίκη απέναντι στην Ομόνοια δεν θα έχει μόνο βαθμολογικό όφελος αλλά και σημαντική ψυχολογική σημασία.

Η πρόσφατη νίκη της ΑΕΛ επί του Εθνικού ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των παικτών, ωστόσο, για να φτάσουν στον στόχο τους, θα πρέπει να παρουσιαστούν σαφώς βελτιωμένοι. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ο Μαρτίνς δούλεψε στις αδυναμίες που φανέρωσε η ομάδα στο Δασάκι, ώστε να αποφευχθούν τα ίδια λάθη σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι.

Σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα, ο Πορτογάλος προπονητής αναμένεται να κάνει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς. Ο Ζακάρια Σάβο, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο Δασάκι και πέτυχε το νικητήριο γκολ, διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα. Στην ΑΕΛ αισιοδοξούν ότι το γκολ που σημείωσε ο 25χρονος επιθετικός θα τον βοηθήσει να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς. 

Δύναμη από τον κόσμο

Δυναμική παρουσία αναμένεται να δώσουν οι φίλοι της ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι! Οι φίλαθλοι επιστρέφουν στις εξέδρες, μετά την τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, και είναι έτοιμοι να δώσουν τον παλμό τους. Οι ποδοσφαιριστές του Μαρτίνς θα πάρουν σημαντική ώθηση αφού θα νιώσουν ξανά τη δύναμη του κόσμου τους!

 

 

Ανδρέας Σταυρινίδης

 

